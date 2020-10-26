Россия уступила лидерство по поставкам нефти в Китай

Бразилия в сентябре стала третьим по величине поставщиком нефти в Китай, а Россия уступила свое лидерство Саудовской Аравии, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на данные китайской таможни.

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Бразилия в минувшем месяце по объему поставок нефти в Китай сместила с третьей строчки Ирак, который опустился сразу на пятое место. Объем поставок нефти из Бразилии в Китай в сентябре вырос до 4,49 миллиона тонн с 2,96 миллиона тонн годом ранее.

Кроме того, Саудовская Аравия вернула себе лидерство по поставкам нефти в Китай в прошлом месяце, в результате Россия опустилась на вторую строчку. Это произошло после того, как Саудовская Аравия уступала первое место России в предыдущие два месяца. Так, Саудовская Аравия поставила в Китай 7,78 миллиона тонн нефти в сентябре, что эквивалентно 1,89 миллиона баррелей в день по сравнению с 1,24 миллиона баррелей в день в августе.

В то же время, согласно расчетам агентства, Россия в прошлом месяце поставила в Китай нефть в объеме 7,48 миллиона тон или 1,82 миллиона баррелей в день, что на 18,6% превышает показатель годичной давности и на 32,8% — августовский показатель.

"За первые девять месяцев 2020 года Россия оставалась лидером продаж (нефти в КНР — ред.) с объемом поставок 64,62 миллиона тонн, что на 16% выше уровня годичной давности. Объем поставок Саудовской Аравии составил 63,57 миллиона тонн, что на 6,5% выше, чем годом ранее", — пишет агентство.