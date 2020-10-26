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Курс доллара: рубль пробьет психологические отметки 

Мария Иванова 2 часа назад
Курс доллара: рубль пробьет психологические отметки
Фото: РИА Новости
Эксперт «Фридом Финанс» Георгий Ващенко допустил, что курс доллара 26 октября упадет ниже психологически значимой отметки в 76 рублей.
Ващенко отметил, что произойти это может впервые за месяц. Евро, по мнению эксперта, некоторое время будет дешевле 90 рублей. К вечеру 26 октября, как считает Ващенко, российская валюта снова ослабнет до 76-76,50 за доллар и примерно 90-90,50 за евро.
Аналитик напомнил, что в начале недели начинается уплата налогов экспортерами, весь налоговый период должен помочь укреплению российской валюты.
Также Ващенко обратил внимание, что доллар теряет позиции перед заседанием Европейского центрального банка (ЕЦБ) и выборами президента США. Он подчеркнул, что встреча в ЕЦБ точно завершится сохранением ставки, но результат выборов, которые пройдут 3 ноября, до сих пор непредсказуем.
По мнению эксперта, на доллар могут давить возросшие шансы Джо Байдена на победу: если демократы придут к власти, они примут щедрые меры поддержки экономики.
Как сообщал «Рамблер», на торгах Московской биржи в пятницу, 23 октября, курс доллара упал на 43,5 копейки, до 76,15 рубля. Евро подешевел на 34 копейки, до 90,19 рубля.
Узнать курс доллара онлайн можно на «Рамблер/финансах».
По словам аналитиков, российская валюта начала укрепляться благодаря решению Центробанка нарастить ежедневный объем продаж валюты с 26 октября.
Видео дня. В России уменьшилось количество ликвидного жилья
Комментарии
Экономика , Джозеф Байден , Георгий Ващенко , Московская биржа , Центральный банк России , ЕЦБ
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