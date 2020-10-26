Курс доллара: рубль пробьет психологические отметки 

Эксперт «Фридом Финанс» Георгий Ващенко допустил, что курс доллара 26 октября упадет ниже психологически значимой отметки в 76 рублей.

Ващенко отметил, что произойти это может впервые за месяц. Евро, по мнению эксперта, некоторое время будет дешевле 90 рублей. К вечеру 26 октября, как считает Ващенко, российская валюта снова ослабнет до 76-76,50 за доллар и примерно 90-90,50 за евро.

Аналитик напомнил, что в начале недели начинается уплата налогов экспортерами, весь налоговый период должен помочь укреплению российской валюты.

Также Ващенко обратил внимание, что доллар теряет позиции перед заседанием Европейского центрального банка (ЕЦБ) и выборами президента США. Он подчеркнул, что встреча в ЕЦБ точно завершится сохранением ставки, но результат выборов, которые пройдут 3 ноября, до сих пор непредсказуем.

По мнению эксперта, на доллар могут давить возросшие шансы Джо Байдена на победу: если демократы придут к власти, они примут щедрые меры поддержки экономики.

Как сообщал «Рамблер», на торгах Московской биржи в пятницу, 23 октября, курс доллара упал на 43,5 копейки, до 76,15 рубля. Евро подешевел на 34 копейки, до 90,19 рубля.