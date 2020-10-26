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Китай введёт санкции против нескольких американских компаний 

RT на русском и ещё 2 1 час назад
Китай анонсировал санкции против США
Фото: Reuters
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил о намерении китайской стороны ввести санкции против американских компаний.
По его словам, ограничения связаны с поставками вооружений на Тайвань.

«Для защиты своих международных интересов мы приняли решение сделать соответствующие шаги. Мы введём санкции против компаний США, которые сыграли значительную роль в этом процессе», — цитирует его ТАСС.

Отмечается, что в соответствующий санкционный список попадут, в частности, Lockheed Martin, Boeing Defense и Raytheon.
Ранее США ввели санкции против китайской компании Union Development Group Co., Ltd в соответствии с так называемым глобальным актом Магнитского.
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Экономика , Boeing , МИД , ИТАР-ТАСС
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