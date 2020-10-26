Россияне массово «спасают» деньги 

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В 2020-2025 годах россияне могут забрать из банков 3,4 триллиона рублей из-за снижения ставок Центробанком и введение налога на доход с крупных вкладов. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на прогноз Национального рейтингового агентства (НРА).

Старший директор агентства Юрий Ногин считает, что около половины от 3,4 триллиона россияне перенаправят в ценные бумаги. Значительную часть люди также вложат в жилье, которое затем будут сдавать. Кроме того, некоторые выберут традиционный способ защиты средств — покупку наличной валюты.

«Это исторически апробированный способ сохранения инвестиций в России, а курсовые разницы показывают сравнимую прибыль с фондовым рынком», — отметил Ногин.

Ключевая ставка в России составляет 4,25 процента годовых, на прошлой неделе ЦБ сохранил рекордно низкую ставку без изменений уже второй раз подряд.

«Известия» отмечают, что максимальная ставка по десяти крупнейшим банкам за год упала почти на треть и подошла к показателю инфляции, таким образом, реального дохода вклады не приносят.

Эксперты НРА заявили, что на фондовом или валютном рынках, а также на рынке недвижимости можно заработать больше, чем на банковских депозитах. Управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий подсчитал, что за январь-сентябрь 2020-го россияне забрали со срочных депозитов 1,7 триллиона рублей.