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Падение цен на нефть ускорилось до 3% на новостях из Ливии 

Прайм 2 часа назад
Падение цен на нефть ускорилось до 3% из-за Ливии
Фото: РИА Новости
Мировые цены на нефть вечером в понедельник падают уже более чем на 3% на новостях в прессе об увеличении добычи этого сырья в Ливии, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.28 мск цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent падает на 3,02%, до 40,8 доллара за баррель, декабрьских — на 3,52%, до 40,3 доллара за баррель, а декабрьских же фьючерсов на нефть марки WTI — на 3,44%, до 38,48 доллара за баррель.
Падение цен на нефть ускорилось на сообщениях СМИ о том, что Ливия за считанные дни нарастила добычу нефти более чем на треть и теперь производит 690 тысяч баррелей этого сырья в сутки. А ранее в понедельник ливийская Национальная нефтяная компания (National Oil Corporation, NOC) объявила о возобновлении работы всех нефтяных месторождений и портов Ливии после прекращения действия режима форс-мажора на месторождении Эль-Филь.
Тем временем генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо признал, что из-за ситуации с коронавирусом в мире темпы восстановления спроса на нефть могут оказаться медленнее, чем ожидалось ранее.
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Комментарии 1
Экономика , Мохаммед Баркиндо , ОПЕК
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