Падение цен на нефть ускорилось до 3% из-за Ливии

Мировые цены на нефть вечером в понедельник падают уже более чем на 3% на новостях в прессе об увеличении добычи этого сырья в Ливии, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.28 мск цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent падает на 3,02%, до 40,8 доллара за баррель, декабрьских — на 3,52%, до 40,3 доллара за баррель, а декабрьских же фьючерсов на нефть марки WTI — на 3,44%, до 38,48 доллара за баррель.

Падение цен на нефть ускорилось на сообщениях СМИ о том, что Ливия за считанные дни нарастила добычу нефти более чем на треть и теперь производит 690 тысяч баррелей этого сырья в сутки. А ранее в понедельник ливийская Национальная нефтяная компания (National Oil Corporation, NOC) объявила о возобновлении работы всех нефтяных месторождений и портов Ливии после прекращения действия режима форс-мажора на месторождении Эль-Филь.