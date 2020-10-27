Ещё
Далее:
Читайте также:
Самые скандальные фильмы столетия
Самые скандальные фильмы столетия Срочно смотреть ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.30
$
76.55
90.30
90.35
Прогноз
02.11 – 09.11
$
77.50
90.90
Индексы и котировки Brent
41.15
+0.24 Золото
1907.91
+0.01 РТС
1164.06
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
27.10
1.1826
+0.0013
12.10
1.1813
23.10
15.10
01.10

С каким курсом рубль встретит новый год 

Российская Газета 1 час назад
С каким курсом рубль встретит новый год
Фото: ТАСС
На курс рубля оказывают влияние многие факторы, и до конца этого года они будут иметь определяющее значение для отечественной валюты.
Специально для "Российской газеты" Артем Тузов, исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал", назвал факторы, влияющие на нацвалюту, и дал прогноз на конец года:

— В первую очередь, по словам эксперта, на рубль влияет это динамика пандемии: регистрируется все больше рекордов, страны вводят новые ограничения. Некоторые из них, например, Испания карантинные меры продлевают до весны.

Это означает усиление глобального экономического кризиса, снижение спроса на российское сырье и низкие мировые цены на нефть и газ.
Второй фактор — президентские выборы в США. Вне зависимости от того, кто на них победит, в мире это становится дополнительным фактором нестабильности. А рынки не любят разных стрессовых ситуаций и реагируют снижением. Так же себя ведет и рубль.
Еще один важнейший фактор для отечественной валюты — котировки нефти. Прогнозируется, что ближайшие два года мировой спрос на сырье не восстановится, а значит — и цены будут низкими. Конечно, это также продолжит давить на рубль.
Усиление санкций, появление новых ограничений для российской экономики также значит, что инвесторы будут воспринимать российский рубль и экономику негативно. Стоит ожидать сокращения инвестиций, вложений в российский госдолг и прочее.
В результате, внешние события будут оказывать в основном негативное воздействие на отечественную валюту. Это скажется на динамике валютных пар.
Доллар к концу года может преодолеть отметку 80 рублей (несмотря на временное укрепление рубля сейчас), евро может стоить 94-95 рублей.
Видео дня. В России уменьшилось количество ликвидного жилья
Российская Газета: последние новости
Силуанов: На поддержку экономики России будет потрачено 9% ВВП Силуанов: На поддержку экономики России будет потрачено 9% ВВП Впервые за 6 лет прошла рабочая встреча бизнеса России и Украины Впервые за 6 лет прошла рабочая встреча бизнеса России и Украины Китай вводит санкции в отношении ряда американских компаний Китай вводит санкции в отношении ряда американских компаний
Комментарии 12
Экономика , Рынки , "Российская газета"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Греф предсказал будущее рубля
Греф предсказал будущее рубля
Греф спрогнозировал ипотечный провал
Греф спрогнозировал ипотечный провал
США грозят миру новым пузырем
США грозят миру новым пузырем
Банки почти вдвое нарастили импорт долларов в Россию
Банки почти вдвое нарастили импорт долларов в Россию
Видео
Россияне копят наличку
00:35
Россияне копят наличку
Личный счет Рынки
В России вводятся новые правила получения пенсий
01:00
В России вводятся новые правила получения пенсий
Личный счет
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
Девальвация неизбежна: решена судьба рубля
03:22
Девальвация неизбежна: решена судьба рубля
Экономика
Эксперты спрогнозировали курс рубля к Новому году
00:26
Эксперты спрогнозировали курс рубля к Новому году
Рынки
Как изменится размер пособий в России
00:51
Как изменится размер пособий в России
Личный счет
По вкладам россиян нанесут новый удар
03:38
По вкладам россиян нанесут новый удар
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение