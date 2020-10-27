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Стачки в Белоруссии: пропажа каких товаров ударит по России 

Газета.Ru 44 минуты назад
Как стачки в Белоруссии ударят по России
Фото: Газета.Ru
Белорусская оппозиция объявила с понедельника, 26 октября, всенародную забастовку по всей стране. От активистов поступает информация о формировании стачкомов на предприятиях машиностроительной и легкой промышленности, компаний нефтехимического комплекса. Потенциальные перебои с поставками молочных товаров, тракторов, продукции ВПК могут негативно сказаться на российском рынке, выяснила «Газета.Ru».
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская объявила о начале бессрочной забастовки в стране. Оппозиционный лидер призвала соотечественников останавливать работу предприятий и требовать от руководства заводов и страны выполнения своих требований.

«Людям, которые решились на забастовку, нужно увидеть, что они не одни в своем решении. Поддержите работников МАЗа, «Гродно Азот», МТЗ, МЗКТ, «Нафтана», Беларуськалия и других заводов. Ведь они сегодня рискуют личной свободой, чтобы мы добились свободы для нашей страны», — написала Тихановская в Telegram.

Помимо вышеперечисленных компаний, по данным телеграм-канала Nexta, стачечные комитеты также сформированы на заводах «Атлант», «Белкоммунмаш», «Минский моторный завод», а также в «Парке высоких технологий» и других крупных компаниях.

Трактор заглох

Одна из ведущих отраслей промышленности Белоруссии — тракторное производство. По данным аналитическо-консалтинговой компании «АСМ-Холдинг», в сегменте средних и легких тракторов Белоруссия занимает лидирующее положение в России.

«Около половины тракторов, которые продаются на рынке России, поставляются Белоруссией, они работают в ЖКХ, сельхозпроизводстве и других сферах. У нас в Брянске МТЗ наладил их сборку, но это крупноузловое производство, там всего-то человек сто трудится, оно целиком и полностью зависит от поставок комплектующих из Белоруссии», — рассказал «Газете.Ru» глава «АСМ-Холдинга» Александр Ковригин.

Собеседник отметил, что тракторы российского производства примерно на 20% дороже и уступают белорусским аналогам по качеству. Причина в том, что России в отличие от Белоруссии не удалось сохранить собственную компонентную базу после развала СССР. А «Минский тракторный завод» производит тракторы практически полностью собственными силами, подчеркнул руководитель «АСМ-Холдинга».
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На долю России приходится примерно 45% от совокупного экспорта белорусских товаров.
В 2019 году импорт из РБ составил $13,6 млрд и вырос по сравнению с предыдущим годом на 4,5%, привел «Газете.Ru» данные по внешней торговле России старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб.
Среди уникальных белорусских товаров на российском рынке, по словам эксперта, колесные шасси «Минского завода колесных тягачей».
С Вадимом Иосубом соглашается независимый военный эксперт Илья Крамник. По его словам, эти шасси используются для многих задач военно-промышленного комплекса России, в том числе для зенитно-ракетных комплексов С-300. Правда мобильная платформа для последних частично уже замещаются продукцией «Брянского тракторного завода», уточнил он. Наиболее существенная категория поставок МЗКТ — шасси для подвижных грунтовых ракетных комплексов РВСН — «Тополь-М» и «Ярс».

«Конечно, хотелось бы не допустить перебоев поставок техники МЗКТ. Со временем, если возникнет необходимость, мы сможем, конечно, эти шасси заменить, но все равно — это чувствительно. Кроме того, на «БелОМО» есть ряд военных программ по производству оптики и электроники, в которых белорусы сотрудничают с Россией –это прицелы и элементы систем управления для бронетехники и других видов оружия. Тоже, конечно, было бы неприятно их потерять», — отметил в беседе с «Газетой.Ru» Крамник.

Помимо тракторов и многоосных шасси очень важны для России поставки больших карьерных самосвалов марки «БелАЗ», напоминает председатель совета Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ по таможенной политике Георгий Петров. Для отечественных предприятий угольной, горнодобывающей промышленности в моменте будет нежелательно не столько отсутствие самой техники «Белаза», сколько запчастей к ней.
Осложнится ситуация еще тем, что вставшие предприятия союзной республики не будут закупать комплектующие из России.

«Забастовка может сказаться на наших интересах, если она будет носить затяжной и длительный характер. Вдобавок у нас немало кооперационных связей, к примеру, когда мы говорим о тех же грузовиках МАЗа — 50% комплектующих — российские поставки. Поэтому тут трудности будут еще и с тем, что белорусы не будут закупать тот же металл, гидравлику или что-то еще», — поделился мнением вице-президент ТПП Петров.

Главный продукт

Все же основная часть экспорта Белоруссии приходится на молочную (сыр, творог, сливочное масло, молоко, сливки) и мясную (говядина, мясо птицы, продукты из них) продукцию, подчеркивает Вадим Иосуб из «Альпари».
Причем из всей номенклатуры импорта товаров белорусского агропромышленного сектора стратегически наиболее болезненными для России, в случае перебоев, будут поставки молочной продукции, уточняет управляющий партнер Agro & Food Communications Илья Березнюк.

«Если предположить сценарий, что на забастовку выйдут и предприятия АПК, то в первую очередь это скажется на российском молочном рынке.

Потому что, если брать все категории молочной продукции, белорусы занимают порядка 15% от всего рынка России.
Мы прекрасно понимаем, что, если такой объем вдруг резко исчезает, к чему это может привести», — намекнул эксперт на рост цен и дефицит «молочки».
Чуть менее чувствителен для России импорт говядины из Белоруссии, объясняет Березнюк. По данным таможни, Россия получает около 100 тыс. тонн мяса крупнорогатого скота и 130 тыс. курятины. Что касается мяса курицы, то в России существует профицит собственной продукции, а поставки из союзного государства скорее объясняются не экономической целесообразностью, а политическими соглашениями, отмечает представитель Agro & Food Communications.

Нефтянка

На первый взгляд остановка белорусских предприятий нефтегазового комплекса для России не грозит серьезными последствиями, считают эксперты. Александр Лукашенко добился того, что экспорт нефти и газа непосредственно в саму страну не приносит России никакой прибыли, а служит своего рода дотацией в рамках союзного государства, подчеркивает гендиректор «Инфо-ТЭК терминал» Рустам Танкаев. Эксперт убежден, что Россия только выиграет от прекращения поставок продукции нефтегазового сектора.
В тоже время и в нефтянке есть одна критически важная точка для России — нефтепровод «Дружба».
В 2019 году владеющая транспортной ниткой российская «Транснефть» прокачала по нему 42,3 млн тонн нефти, в 2020 году планирует нарастить этот показатель до 50 млн тонн, сообщала в начале года компания.
Сценарий забастовки на белорусских предприятиях по обслуживанию «Дружбы» хоть и маловероятен, но при потенциальном развитии этого сценария, крайне негативно скажется на Белоруссии и России, убежден гендиректор агентства «Аналитики товарных рынков» Михаил Турукалов. Объемы трубопровода не могут быть замещены поставками нефти по морю, соглашается Танкаев.

«Для нас такой сценарий — это потеря лица на нефтяном рынке Евросоюза особенно после недавней истории с загрязнением нефти в трубопроводе. Этого допустить нельзя ни в коем случае, но я уверен, что Белоруссия на это не пойдет», — выразил надежду Танкаев.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты сходятся во мнении, что в целом почти по каждой позиции экспорта потенциальный ущерб гораздо опаснее для самой Белоруссии нежели, чем для России.

«В целом для российской экономики больших угроз я не вижу, но для отдельных российских предприятий-участников кооперационных связей могут возникнут некоторые трудности, если стачки обретут некий размах и продлятся во времени», — подытожил вице-президент ТПП Георгий Петров.

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Экономика , Статьи , Михаил Турукалов , Светлана Тихановская , Георгий Петров , Александр Лукашенко , Рустам Танкаев , Вадим Иосуб , ЕС , Торгово-промышленная палата , Транснефть , РВСН , Минский завод колесных тягачей , Газета.Ru
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