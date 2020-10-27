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Курс доллара: подарок рубля к Новому году 

Мария Иванова 2 часа назад
Курс доллара: подарок рубля к Новому году
Фото: ТАСС
Эксперт ИК «Универ Капитал» Артем Тузов предупредил, что курс доллара к Новому году способен подскочить выше 80 рублей, а евро — до 94-95 рублей.
По мнению Тузова, несмотря на октябрьское укрепление рубля, к концу года на российскую валюту будут влиять негативные внешние факторы, в первую очередь — пандемия.
Аналитик подчеркнул, что в мире регистрируется все больше антирекордов заболеваемости, страны снова объявляют ограничения, а, к примеру, Испания ввела жесткие меры сроком сразу на полгода.
Тузов отметил, что в такой ситуации упадет спрос на российское сырье, нефть и газ будут стоить дешево.
Кроме того, на российскую валюту будет влиять ситуация вокруг выборов президента США. По мнению Тузова, вне зависимости от того, кто одержит победу, рубль воспримет это как фактор нестабильности и начнет падать.
Еще одна проблема — сохраняющаяся санкционная угроза. Если в отношении российской экономики введут новые меры, инвесторы будут относиться к рублю негативно.
Как сообщал «Рамблер», на торгах Мосбиржи вечером 26 октября курс доллара немного рос — на 8,25 копейки, до 76,21 рубля. До этого американская валюта упала до 76,01 рубля впервые с 22 сентября. Евро, падавший ниже 90 рублей, набрал 10,75 копейки и стоил 90,05 рубля.
Проверить курс доллара онлайн можно на «Рамблер/финансах».
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