«Северный поток-2» вышел на финишную прямую 

Портал отслеживания судов Marinetraffic зафиксировал повышенную концентрацию российского инженерного флота у порта Мукран, где складируются трубы для прокладки газопровода «Северный поток — 2». Об этом пишет Telegram-канал «Пул N3».
В порт ожидается прибытие трубоукладчика «Академик Черский», который планируют использовать для завершения строительства газопровода. При этом готовность «Северного потока-2» оценивается в 93%, отмечает канал.
Судно снабжения «Умка», доставляющее трубы с берега, уже встало на якорь на траверсе порта. Также ожидается, что в Мукране бросит якорь судно обеспечения «Финвал», подчеркнул «Пул N3».
Как сообщал «Рамблер», «Северный поток — 2» проходит по дну Балтийского моря, минуя транзитные государства — Украину, Белоруссию и Польшу. Резко против его строительства выступают США, которые ввели санкции против компаний, задействованных в проекте.
Сразу после введения санкций трубоукладчик — швейцарская Allseas — приостановила работы. Однако Россия намерена достроить газопровод собственными силами. При этом
Государственный департамент США распространил санкции против «Северного потока — 2» и на компании, которые предоставляют услуги или финансирование для судов, участвующих в строительстве трубопровода.