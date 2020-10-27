Ещё
Далее:
Читайте также:
25 лучших российских фильмов
25 лучших российских фильмов Знаковое кино ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.57
$
76.70
90.46
90.58
Прогноз
02.11 – 09.11
$
77.00
91.25
Индексы и котировки Brent
41.24
–0.15 Золото
1901.38
+0.03 РТС
1152.33
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
27.10
1.1814
+0.0002
12.10
1.1813
23.10
15.10
01.10

«Северный поток-2» вышел на финишную прямую 

Алиса Селезнёва 28 минут назад
«Северный поток-2» вышел на финишную прямую
Фото: Reuters
Портал отслеживания судов Marinetraffic зафиксировал повышенную концентрацию российского инженерного флота у порта Мукран, где складируются трубы для прокладки газопровода «Северный поток — 2». Об этом пишет Telegram-канал «Пул N3».
В порт ожидается прибытие трубоукладчика «Академик Черский», который планируют использовать для завершения строительства газопровода. При этом готовность «Северного потока-2» оценивается в 93%, отмечает канал.
Судно снабжения «Умка», доставляющее трубы с берега, уже встало на якорь на траверсе порта. Также ожидается, что в Мукране бросит якорь судно обеспечения «Финвал», подчеркнул «Пул N3».
Как сообщал «Рамблер», «Северный поток — 2» проходит по дну Балтийского моря, минуя транзитные государства — Украину, Белоруссию и Польшу. Резко против его строительства выступают США, которые ввели санкции против компаний, задействованных в проекте.
Сразу после введения санкций трубоукладчик — швейцарская Allseas — приостановила работы. Однако Россия намерена достроить газопровод собственными силами. При этом
Государственный департамент США распространил санкции против «Северного потока — 2» и на компании, которые предоставляют услуги или финансирование для судов, участвующих в строительстве трубопровода.
Видео дня. Правительство продлит субсидии на оплату услуг ЖКХ
Комментарии
Экономика , Госдеп США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России продлили льготную ипотеку
В России продлили льготную ипотеку
Apple подняла цены на приложения в России
Apple подняла цены на приложения в России
Россияне установили рекорд в системе быстрых платежей
Россияне установили рекорд в системе быстрых платежей
Азиатские фондовые биржи закрылись в минусе
Азиатские фондовые биржи закрылись в минусе
Видео
В России продлили льготную ипотеку
00:57
В России продлили льготную ипотеку
Недвижимость
Россияне копят наличку
00:35
Россияне копят наличку
Личный счет Рынки
В России вводятся новые правила получения пенсий
01:00
В России вводятся новые правила получения пенсий
Личный счет
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
Девальвация неизбежна: решена судьба рубля
03:22
Девальвация неизбежна: решена судьба рубля
Экономика
Эксперты спрогнозировали курс рубля к Новому году
00:26
Эксперты спрогнозировали курс рубля к Новому году
Рынки
Как изменится размер пособий в России
00:51
Как изменится размер пособий в России
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение