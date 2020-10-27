«Северный поток-2» вышел на финишную прямую 

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Портал отслеживания судов Marinetraffic зафиксировал повышенную концентрацию российского инженерного флота у порта Мукран, где складируются трубы для прокладки газопровода «Северный поток — 2». Об этом пишет Telegram-канал «Пул N3».

В порт ожидается прибытие трубоукладчика «Академик Черский», который планируют использовать для завершения строительства газопровода. При этом готовность «Северного потока-2» оценивается в 93%, отмечает канал.

Судно снабжения «Умка», доставляющее трубы с берега, уже встало на якорь на траверсе порта. Также ожидается, что в Мукране бросит якорь судно обеспечения «Финвал», подчеркнул «Пул N3».

Как сообщал «Рамблер», «Северный поток — 2» проходит по дну Балтийского моря, минуя транзитные государства — Украину, Белоруссию и Польшу. Резко против его строительства выступают США, которые ввели санкции против компаний, задействованных в проекте.

Сразу после введения санкций трубоукладчик — швейцарская Allseas — приостановила работы. Однако Россия намерена достроить газопровод собственными силами. При этом