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Москва может поставить вертолеты Сеулу в счет погашения госдолга России 

ТАСС 2 часа назад
Москва расплатится с Сеулом вертолетами
Фото: "Вертолеты России"
Россия может начать поставки вертолетной техники в Республику Корея в счет погашения государственного долга, сообщили в пресс-службе аппарата полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном Федеральном округе (ДФО) по итогам встречи сопредседателей Организационного комитета Года взаимных обменов между Россией и Республикой Корея.

"Рассматривались вопросы поставки российской вертолетной техники в Республику Корея в счет погашения государственного долга РФ. По словам заместителя министра промышленности и торговли РФ Александра Морозова, АО "Вертолеты России" ведет работу с заинтересованными корейскими заказчиками вертолетной техники", — сказали в пресс-службе.

Ранее Министерство земельных ресурсов, инфраструктуры и транспорта Южной Кореи валидировало сертификат типа гражданского вертолета Ми-171А2, тем самым разрешив его эксплуатацию в стране. Также Южная Корея использует вертолеты Ка-32, а также Ми8/17 в интересах полиции.
Вице-премьер — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев и вице-премьер — министр планирования и финансов Республики Корея Хон Нам Ги провели в режиме видео-конференц-связи встречу сопредседателей оргкомитета Года взаимных обменов между Россией и Республикой Корея по случаю 30-летия установления двусторонних дипломатических отношений и Российско-Корейской совместной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
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Комментарии
Экономика , Юрий Трутнев , АО "Вертолеты России"
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