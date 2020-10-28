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Госдума одобрила законопроект о бюджете России на ближайшие три года 

RT на русском и ещё 10 2 часа назад
Госдума одобрила проект бюджета на три года
Фото: ТАСС
Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о федеральном бюджете страны на 2021—2023 годы.
Об этом сообщает ТАСС.
Согласно документу, доходы федерального бюджета в 2021 году предусмотрены в объёме 18,8 трлн рублей, в 2022 году — 20,6 трлн рублей, в 2023 году — 22,3 трлн рублей.
Расходы бюджета в 2021 году составят 21,52 трлн рублей, в 2022 году — 21,88 трлн рублей, в 2023 году — 23,67 трлн рублей.
Ранее Счётная палата России совместно с Институтом экономической политики имени Е. Т. Гайдара оценила перспективы экономического развития страны и подготовила макроэкономический прогноз на 2021—2023 годы.
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Экономика , Госдума , Счетная палата
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