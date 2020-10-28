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Счетная палата составила «шоковый сценарий» для экономики России 

Прайм и ещё 3 1 час назад
Счетная палата РФ впервые подготовила собственный вариант прогноза развития российской экономики на 2020-2023 годы, который включает "шоковый сценарий", предполагающий продление карантинных мер до конца весны — начала лета 2021 года, документ опубликован на сайте ведомства.
Аудиторы представили два сценария. Наиболее вероятный из них — базовый сценарий — исходит примерно из тех же предпосылок, что и официальный прогноз Минэкономразвития: основной удар по экономике пандемия нанесла во втором квартале текущего года, борьба с ней будет продолжаться, но новых строгих ограничительных мер в большинстве стран вводить не будут.
Второй — консервативный сценарий — предполагает более жесткое прохождение второй волны пандемии осенью и зимой 2020–2021 годов и, возможно, весной 2021 года, с повторным введением ограничений в Европе и России.

"Массовая вакцинация и уход от карантинных ограничений в этом сценарии предполагаются не ранее конца весны–лета 2021 года. Таким образом, данный сценарий представляет собой стресс-сценарий для России в условиях сохранения рисков пандемии, но без нового шока, связанного с падением цен на нефть", — говорится в документе.

"Падение мировой экономики в 2020 году будет глубже, чем в первом сценарии, а восстановление мировой экономики в 2021 году будет не полным и частично перенесется на 2022 год", — отмечают авторы прогноза. По их расчетам, если в базовом сценарии ВВП России сократится в 2020 году на 4,2%, то в консервативном — на 4,8%. При этом оба сценария предполагают, что российская экономика вернётся к росту в 2021 году: но в базовом сценарии рост ВВП составит 2,2%, а в консервативном — всего 1,3%. "Необходимо отметить, что темпы роста ВВП России, согласно нашему прогнозу, остаются заметно ниже трехпроцентного уровня и темпов роста мировой экономики, если рассматривать их как ориентиры для роста согласно указу президента РФ", — отмечается в документе.
Инвестиции в РФ, по базовому сценарию, в текущем году обрушатся на 4,5%, а в консервативном варианте — на 5%. Но также в обоих вариантах предполагается их рост в 2021 году: на 2,5% — по базовому и на 1,5% — по консервативному прогнозу. В базовом варианте прогноза предполагается падение реальных доходов населения на 2,3% в текущем году, и их рост на 2% — в следующем. В консервативном сценарии реальные доходы снижаются на 2,5% в 2020 году и растут на 1,5% в 2021 году.
Относительно небольшое падение доходов объясняется сохранением высокой доли расходов на социальную политику в бюджете, а также ожидаемым ростом реальных заработных плат и низким уровнем безработицы. Последняя в текущем году увеличивается всего до 6% по базовому сценарию и до 6,3% от экономически активного населения — в консервативном варианте, но уже в 2022 году возвращается на докризисный уровень в районе 4,5% в базовом варианте прогноза, и в 2023 году — при реализации консервативного сценария.
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Экономика , Видео , Счетная палата , Минэкономразвития
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