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Счетная палата дала прогноз по курсу рубля на 2021-2023 годы 

Прайм и ещё 1 1 час назад
Счетная палата дала прогноз по курсу рубля
Фото: ТАСС
Счетная палата РФ ожидает среднегодовой номинальный курс рубля к доллару на уровне 69,2 в 2020 году, его укрепления до 68,7 в 2021 году и до 68,4 рубля — в 2022 и 2023 году, говорится в базовом варианте прогноза социально-экономического развития России на 2020-2023 годы, опубликованном ведомством в среду.
В ведомстве ожидают, что ключевая ставка ЦБ останется на протяжении всего периода на уровне 4-4,25%, денежно-кредитная политика останется мягкой, а обменный курс рубля к доллару и другим валютам будет стремится к фундаментально обоснованному равновесному уровню.
Минэкономразвития в своем официальном прогнозе, который заложен в основу проекта бюджета на предстоящую трехлетку, прогнозирует более слабый рубль: среднегодовой курс доллара на 2020 год ожидается в 71,2 рубля за доллар. На следующие три года прогноз министерства также отличается от ожиданий аудиторов: в 2021 году среднегодовой курс доллара ожидается на уровне 72,4 рубля за доллар, в 2022 году — 73,1 рубля и в 2023 году — 73,8 рубля за доллар.
Прогноз Счётной палаты, помимо базового, содержит второй консервативный сценарий, который предполагает более тяжелое прохождение "второй волны" пандемии коронавируса и продление карантинных ограничений до конца весны — начала лета 2021 года. Во втором сценарии Счетная палата ожидает, что среднегодовой курс доллара составит 72 рубля за доллар, в 2021 году российская валюта в среднем за год ослабнет до 72,5 рубля за доллар. При этом ожидается, что в 2022 году среднегодовой курс составит 72,1 рубля за доллар, а в 2023 году — 71,8.

"В рамках данного (консервативного) сценария мы предполагаем, что более высокий уровень неопределенности относительно сроков завершения пандемии и темпов восстановления мировой экономики будут негативно отражаться на валютах стран с формирующимися рынками, в том числе России. Поэтому в Сценарии 2 обменный курс рубля предполагается на 5–6% ниже его фундаментально обоснованного равновесного значения", — поясняют авторы прогноза.

"В этой ситуации в 2021 году вероятно краткосрочное превышение инфляцией уровня таргета за счет эффекта переноса курса рубля в цены и повышения инфляционных ожиданий, что потребует незначительного ужесточения денежной политики Банка России и повышения ключевой ставки в 2021 году до 4,5-5%. В дальнейшем, по мере возвращения инфляции к таргетируемому уровню (4%), а также сохранению медленных темпов роста российской экономики, цикл смягчения денежно-кредитной политики возобновится, и ключевая ставка опустится до 4-4,25%", — говорится в документе.
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Экономика , Рынки , Счетная палата , Минэкономразвития , Центральный банк России
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