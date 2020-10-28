Путин выделил регионам 10 миллиардов на борьбу с COVID

Президент РФ Владимир Путин поручил незамедлительно выделить регионам 10 миллиардов рублей на меры по борьбе с коронавирусом.
"И что касается помощи регионам. Знаю, что практически согласована цифра в 10 миллиардов рублей, нужно это сделать и сделать это прямо сейчас", — сказал Путин на совещании с членами правительства.
"Я сейчас говорю о региональной помощи, деньги должны пойти на транспортное обслуживание нуждающихся в этой поддержке, на приобретение средств индивидуальной защиты, на улучшение материально-технической базы, на тестирование, но именно на борьбу с COVID-инфекцией, именно на эти цели, а не на какие другие", — подчеркнул президент.
Владимир Путин также призвал членов правительства и региональные власти повысить внимание к проблеме коронавируса, потому что обстановка того требует.
"Я хочу обратиться и к правительству РФ, и ко всем коллегам, которые профессионально этим занимаются, хочу обратиться к руководителям субъектов РФ. Нужно повысить — мы и так этим постоянно занимаемся, — но обстановка требует повышения нашего внимания к этой проблеме", — сказал Путин на совещании с кабмином.