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Счетная палата раскрыла шоковый сценарий для экономики РФ 

Павел Тиунов 25 минут назад
Счетная палата раскрыла шоковый сценарий для экономики РФ
Фото: ТАСС
Счётная палата РФ спрогнозировала, что грозит российской экономике, если ситуация, связанная с распространением коронавирусной инфекции, сохранится до лета 2021 года. Аналитики назвали свой прогноз «шоковым сценарием», сообщает Deita.ru.
Эксперты полагают, что основной удар российской экономике ограничительными мерами уже был нанесен. Предполагается, что снова объявлять режим всеобщей самоизоляции власти не будут. При этом в Счетной палате признают, что определенные ограничения в стране сохраняются и если они не будут отменены до лета 2021 года, это чревато негативными последствиями.
Например, в 2020 году уровень ВВП с большой долей вероятности снизится на 4,2% — 4,8%. В 2021 году, по мнению аналитиков, экономика начнет оправляться от потрясений, но темпы роста ее будут замедленными — 1,3% — 2,2%. Объемы инвестиций по итогам текущего года сократятся на 4,5% — 5%. В 2021 году капиталы начнут возвращаться в страну, но тоже небольшими частями: рост капиталовложений в экономику России ожидается на уровне 1,5% — 2,5%. Что касается реальных доходов населения, то здесь ситуация более оптимистичная: в 2020 году их уровень снизится на 2,3% и поднимется на 2% в следующем.
Ранее, как сообщал «Рамблер», экономист Максим Блант перечилсил последствия девальвации рубля, которая в 2020 году случилась в том числе из-за пандемии коронавируса. Во-первых, по его словам, аналитики фиксируют отток капитала из страны. По прогнозу ЦБ общая сумма выведенная за год из страны будет стремиться к 53 миллиардам долларов. Во-вторых, ослабление рубля спровоцировало падение реального уровня доходов граждан РФ, что в свою очередь повлияло на снижение уровня конечного потребления в экономике.
Эксперты ЦБ полагают, что показатели падения к концу года достигнут отметки в 6-7%. Логично, что на фоне вышеозначенного факта вырос объем выданных населению кредитов. Блант полагает, что рост долговой нагрузки рано или поздно способен спровоцировать социальный взрыв. Обозреватель заявил, что сегодня к этому «есть предпосылки», и социальное напряжение в настоящее время сконцентрировано в основном вокруг банков.
Видео дня. Россиян предупредили о подорожании продуктов к Новому году
Комментарии
Экономика , Максим Блант , Счетная палата , Центральный банк России , РИА "Дейта"
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