Греф: «Мир никогда не вернется к „доковидной“ жизни»

"Я не думаю, что мы полностью вернемся к доковидной жизни, очевидно, что ковид нас заставил теперь соблюдать — боюсь, навсегда — дополнительные меры безопасности, носить маски — это элементарная культура. Сегодня, когда начинает першить горло, я начинаю надевать маску на себя — это забота не столько о себе, сколько об окружающих. До коронавируса я этого не делал. И конечно, это фундаментальное изменение привычек", — отметил он.
"То есть влияние коронавируса очень разнопланово и настолько фундаментально, что не знаю, с чем его можно сравнить по такому масштабному изменению всех привычных условий нашей жизни", — сказал он.
"Мне кажется, что сейчас уже все значительно более понятно, и конечно, я бы сказал, что наши ожидания значительно более оптимистичны. Несмотря на то, что пока еще нет эффективных лекарств и пока еще нет массовой вакцины, тем не менее, есть бесценный опыт", — считает Греф.