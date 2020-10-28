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Греф уверен, что мир никогда не вернется к «доковидной» жизни 

ТАСС 1 час назад
Греф: «Мир никогда не вернется к „доковидной“ жизни»
Фото: РИА Новости
Глава Сбербанка Герман Греф считает, что мир никогда не вернется к "доковидной" жизни, носить маски теперь придется всегда. Такое мнение он высказал в интервью Наиле Аскер-заде, показанном в среду на телеканале "Россия-24".

"Я не думаю, что мы полностью вернемся к доковидной жизни, очевидно, что ковид нас заставил теперь соблюдать — боюсь, навсегда — дополнительные меры безопасности, носить маски — это элементарная культура. Сегодня, когда начинает першить горло, я начинаю надевать маску на себя — это забота не столько о себе, сколько об окружающих. До коронавируса я этого не делал. И конечно, это фундаментальное изменение привычек", — отметил он.

По мнение Грефа, также происходят фундаментальные изменения бизнес-моделей, подталкивание всех к удаленной работе, к получению большого количества услуг через интернет и так далее.

"То есть влияние коронавируса очень разнопланово и настолько фундаментально, что не знаю, с чем его можно сравнить по такому масштабному изменению всех привычных условий нашей жизни", — сказал он.

Глава Сбербанка уверен, что даже на фоне роста числа заболевших ситуация в экономике страны и в здравоохранении не будет существенно ухудшаться.

"Мне кажется, что сейчас уже все значительно более понятно, и конечно, я бы сказал, что наши ожидания значительно более оптимистичны. Несмотря на то, что пока еще нет эффективных лекарств и пока еще нет массовой вакцины, тем не менее, есть бесценный опыт", — считает Греф.

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Комментарии
Экономика , Герман Греф , Сбербанк России
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