Греф: «Мир никогда не вернется к „доковидной“ жизни»

Глава Сбербанка Герман Греф считает, что мир никогда не вернется к "доковидной" жизни, носить маски теперь придется всегда. Такое мнение он высказал в интервью Наиле Аскер-заде, показанном в среду на телеканале "Россия-24"

"Я не думаю, что мы полностью вернемся к доковидной жизни, очевидно, что ковид нас заставил теперь соблюдать — боюсь, навсегда — дополнительные меры безопасности, носить маски — это элементарная культура. Сегодня, когда начинает першить горло, я начинаю надевать маску на себя — это забота не столько о себе, сколько об окружающих. До коронавируса я этого не делал. И конечно, это фундаментальное изменение привычек", — отметил он.

По мнение Грефа, также происходят фундаментальные изменения бизнес-моделей, подталкивание всех к удаленной работе, к получению большого количества услуг через интернет и так далее.

"То есть влияние коронавируса очень разнопланово и настолько фундаментально, что не знаю, с чем его можно сравнить по такому масштабному изменению всех привычных условий нашей жизни", — сказал он.

Глава Сбербанка уверен, что даже на фоне роста числа заболевших ситуация в экономике страны и в здравоохранении не будет существенно ухудшаться.