Минтруд пересмотрит критерии оценки бедности

"Прожиточный минимум в этом смысле не должен становиться уровнем оценки бедности. Этот подход должен пересматриваться. Мы сейчас как раз решаем этим законопроектом [о новой методике расчета прожиточного минимума и МРОТ] вопрос об изменении подходов к расчету ПМ, будем пересматривать вопрос о том, какими образом определять бедность. Для оценки критериев бедности должны быть использованы иные показатели", — сказал он на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.