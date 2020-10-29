Набиуллина оценила уровень инфляции в России

«Последние события показывают, что инфляция уже на цели около 4%. Тем не менее, развитие пандемии, последние данные говорят о том, что скорее всего в следующем году и в конце этого будут преобладать дезинфляционные факторы, и мы действительно видим ещё некоторое пространство для смягчения денежно-кредитной политики», — цитирует её РИА Новости.