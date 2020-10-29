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Глава ЦБ высказалась об уровне инфляции в России 

RT на русском 2 часа назад
Набиуллина оценила уровень инфляции в России
Фото: РИА Новости
Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина рассказала в интервью телеканалу «Россия 24» об уровне инфляции в стране.

«Последние события показывают, что инфляция уже на цели около 4%. Тем не менее, развитие пандемии, последние данные говорят о том, что скорее всего в следующем году и в конце этого будут преобладать дезинфляционные факторы, и мы действительно видим ещё некоторое пространство для смягчения денежно-кредитной политики», — цитирует её РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Банк России ожидает пик годовой инфляции в феврале-марте 2021 года.
23 октября Банк России второй раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых. Такое решение совет директоров ЦБ объяснил необходимостью ограничить возросшие за последнее время инфляционные риски. При этом регулятор улучшил прогноз по снижению экономики России в 2020 году.
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Экономика , Эльвира Набиуллина , Центральный банк России , РИА Новости
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