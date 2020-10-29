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Аналитик дал прогноз по курсу валют на ноябрь 

RT на русском и ещё 1 6 часов назад
Аналитик дал прогноз по курсу валют на ноябрь
Фото: Diy13 Gettyimages.ru
Ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский дал прогноз по курсу валют на ноябрь.
В беседе с «Российской газетой» он отметил, что Банк России будет проводить валютные интервенции до конца года. Рублю будут сопутствовать и продажи валюты госкомпаниями, которые в рамках директивы правительства должны поддерживать чистую валютную позицию на уровне 2018 года.

«На следующей неделе состоятся выборы президента США. Они в значительной мере отразятся на рубле», — напомнил Капустянский.

По его словам, от нового главы государства будет зависеть риторика и действия в отношении России. Также от исхода выборов может зависеть размер помощи американской экономике, о которой никак не договорятся республиканцы и демократы, пояснил эксперт.
Как прогнозирует Капустянский, если меры поддержки будут приняты, а риторика нового президента не будет негативной в отношении России, то пара доллар/рубль в следующем месяце способна вернуться в диапазон 74 — 76, а евро/рубль — в рамки 87 — 89.
Ранее финансовый аналитик Олег Шибанов в беседе с Newinform оценил ситуацию с вложением средств в 2020 году.
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Комментарии
Экономика , Рынки , Олег Шибанов , Иван Капустянский , Центральный банк России , "Российская газета"
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