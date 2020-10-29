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Россия вновь стала крупнейшим поставщиком газа в Турцию 

Прайм 1 час назад
Россия стала основным поставщиком газа в Турцию
Фото: Reuters
Крупнейшим поставщиком газа в Турцию в августе стала Россия, которая экспортировала его в эту страну в объеме 1,37 миллиарда кубометров, сообщает в четверг агентство Anadolu со ссылкой на управление по регулированию энергетического рынка (EPDK) республики.
Следом за Россией в числе основных поставщиков газа в Турции идут Азербайджан и Иран (986 и 406 миллионов кубометров). В июле лидером экспорта газа в Турцию был Азербайджан, у которого Турция закупила 1,1 миллиарда кубометров газа. Далее следовали Россия и Иран (843 и 664 миллиона кубометров).
Отмечается, что общий объем импорта газа в Турцию в августе вырос на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года — до 3,35 миллиарда кубометров. Около 2,76 миллиарда кубометров пришлись на трубопроводный газ, 591 миллион кубометров — на сжиженный газ. При этом объем импортированного в Турцию газа по трубопроводам в августе увеличился на 17,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а закупки сжиженного газа — снизились на 26,1%.
Турция — традиционно один из крупнейших покупателей российского трубопроводного газа, поставки которого осуществляет в страну "Газпром". Однако в последние годы продажи "голубого топлива" компании на турецком рынке падают. Так, в прошлом году они упали на 35% — до 15,5 миллиарда кубометров, а в первом полугодии текущего года "Газпром" снизил поставки газа в республику в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 4,733 миллиарда кубометров.
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Экономика , Газпром
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