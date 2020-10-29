Россия стала основным поставщиком газа в Турцию

Крупнейшим поставщиком газа в Турцию в августе стала Россия, которая экспортировала его в эту страну в объеме 1,37 миллиарда кубометров, сообщает в четверг агентство Anadolu со ссылкой на управление по регулированию энергетического рынка (EPDK) республики.

Следом за Россией в числе основных поставщиков газа в Турции идут Азербайджан и Иран (986 и 406 миллионов кубометров). В июле лидером экспорта газа в Турцию был Азербайджан, у которого Турция закупила 1,1 миллиарда кубометров газа. Далее следовали Россия и Иран (843 и 664 миллиона кубометров).

Отмечается, что общий объем импорта газа в Турцию в августе вырос на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года — до 3,35 миллиарда кубометров. Около 2,76 миллиарда кубометров пришлись на трубопроводный газ, 591 миллион кубометров — на сжиженный газ. При этом объем импортированного в Турцию газа по трубопроводам в августе увеличился на 17,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а закупки сжиженного газа — снизились на 26,1%.