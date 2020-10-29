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Силуанов призвал «готовиться ко всему» после выборов в США 

РИА Новости 47 минут назад
Силуанов призвал «готовиться ко всему»
Фото: ТАСС
Россия должна быть готова к любому развитию событий по итогам выборов в США. Об этом министр финансов Антон Силуанов заявил РБКв кулуарах форума "Россия зовет!".

"Мы должны быть подготовлены к любым вариантам развития событий. Вопросы санкционной политики влияют, безусловно, на ситуацию в России, но мы должны подготовлены к этим вызовам, чем мы сейчас и занимаемся", — пояснил министр.

Выборы американского президента состоятся 3 ноября. На пост претендуют действующий глава государства, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп и кандидат от Демократической партии Джо Байден.
XII Ежегодный Инвестиционный форум ВТБ Капитал "Россия зовет!" проходит в этом году 29-30 октября и впервые — в режиме онлайн. Его основная тема — "Глобальные вызовы, собственные решения".
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Экономика , Антон Силуанов , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Демократическая партия США , Республиканская партия США , ВТБ Капитал
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