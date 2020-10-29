Экономист дал рекомендации начинающим инвесторам 

«Не спешите закрывать позиции, когда на фондовом рынке волнения, и ваши бумаги теряют в цене. Многие совершают эту ошибку. Даже если сейчас бумаги дешевеют, неизвестно, как они поведут себя завтра, а в долгосрочной перспективе — через несколько лет — вы, может быть, зафиксируете стабильную прибыль, — сказал Григорян.