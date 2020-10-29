Ещё
Далее:
Читайте также:
25 лучших российских фильмов
25 лучших российских фильмов Знаковое кино ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
79.00
$
79.15
92.60
92.45
Прогноз
02.11 – 09.11
$
77.00
91.25
Индексы и котировки Brent
38.05
+0.08 Золото
1870.01
+0.11 РТС
1078.29
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
29.10
1.1660
–0.0086
14.10
1.1746
26.10
18.10
04.10

Экономист: рубль обвалится к концу года 

Ura.Ru 32 минуты назад
Экономист: рубль обвалится к концу года
Фото: ТАСС
К концу года доллар может вырасти до 85 рублей за единицу. С таким прогнозом выступил главный экономист консалтинговой компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин.

«Будет 85 рублей за доллар», — считает экономист.

Он поделился мнением c корреспондентом URA.RU, что для тех, кто хочет заработать на падении рубля, еще не поздно купить доллары. Надоршин предупредил, что существуют высокие риски потерять средства при подобных спекуляциях.
Сейчас на низкую стоимость российской валюты влияют предстоящие выборы в США и неопределенность, которую они несут, считает эксперт. Он отметил, что такому же негативному влиянию подвержен не только рубль, но и другие валюты.
Ранее Президент. России Владимир Путин заявил, что стране удастся сохранить стабильность рубля, несмотря на возможные колебания доллара на фоне выборов в США. Он подчеркнул, что в РФ удалось сохранить макроэкономическую стабильность, не допустить всплеска инфляции, а также обеспечить устойчивую финансовую ситуацию на рынках.
Руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев считает, что в случае победы Джо Байдена на выборах в США, возможно ослабление санкций против Ирана, из-за чего упадут цены на нефть, а, следовательно, ослабеют позиции российской валюты, перелает агентство Nation News.
Видео дня. Банки стали активнее выдавать карты детям
Ura.Ru: последние новости
«МК»: броши на пиджаке Набиуллиной влияют на политику Центробанка «МК»: броши на пиджаке Набиуллиной влияют на политику Центробанка Назван главный риск отказа в индексации работающим пенсионерам Назван главный риск отказа в индексации работающим пенсионерам В России продлили выплату пособий. Кто их получит В России продлили выплату пособий. Кто их получит
Комментарии 47
Экономика , Джозеф Байден , Евгений Надоршин , Александр Разуваев , Владимир Путин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Грядет отъем накоплений»
«Грядет отъем накоплений»
«Или потеряете»: назван способ спасти сбережения
«Или потеряете»: назван способ спасти сбережения
Для россиян предложили ввести пенсионный налог
Для россиян предложили ввести пенсионный налог
Девальвация неизбежна: решена судьба рубля
Девальвация неизбежна: решена судьба рубля
Видео
В России продлили льготную ипотеку
00:57
В России продлили льготную ипотеку
Недвижимость
Россияне копят наличку
00:35
Россияне копят наличку
Личный счет Рынки
В России вводятся новые правила получения пенсий
01:00
В России вводятся новые правила получения пенсий
Личный счет
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
В Россию начали массово завозить доллары
00:26
В Россию начали массово завозить доллары
Рынки
Девальвация неизбежна: решена судьба рубля
03:22
Девальвация неизбежна: решена судьба рубля
Экономика
Эксперты спрогнозировали курс рубля к Новому году
00:26
Эксперты спрогнозировали курс рубля к Новому году
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение