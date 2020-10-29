Курс евро обновил четырехлетний максимум 

Курс евро к рублю обновил четырехлетний максимум, сообщает РБК со ссылкой на данные торгов.

В 12.20 мск в четверг, 29 октября, курс евро достиг максимального значения с 21 января 2016 года и составил 93,40 рубля. Затем европейская валюта начала снижаться, и к 19.32 мск ее курс составлял 92,14 рубля. Доллар к этому времени стоит 79,02 рубля.

За последние три торговые сессии евро прибавил почти три рубля.

По мнению экспертов РБК, это произошло на фоне ухудшения настроений на внешних рынках.

Эксперт « БКС Брокер » Михаил Зельцер объяснил, что снижению способствует отток средств инвесторов из рисковых активов, рекордные показатели заболеваемости COVID-19 в мире, незавершенность процесса согласования пакета помощи экономике в США и неопределенность на фоне приближающихся выборов американского президента.

По мнению Зельцера, следующей целью для доллара может стать отметка в 80 рублей — евро же может обновить пятилетние максимумы в 93,70 рубля.