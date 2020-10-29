Рубль оказался в зависимости от Байдена 

Резкое повышение курса доллара и евро связано с предвыборной ситуацией в США, заявил финансовый аналитик Дмитрий Голубовский порталу «360».

«Если посмотрите, с чего началась девальвация рубля, то она произошла за два дня. Она началась позавчера с открытия торгов в Америке. Там не согласовали пакеты помощи экономике. Это вопрос предвыборный. Борьба между демократами и республиканцами», — объяснил аналитик.

Вторая причина обвала рубля — усиление карантина в Европе из-за роста заболеваемости коронавирусом. Рубль пострадал, поскольку он является рисковым активом и чутко реагирует на геополитическую ситуацию.

По мнению эксперта, ситуация нормализуется, если на выборах победит Дональд Трамп , и республиканцы оставят Сенат под контролем. Голубовский считает, что в таком случае доллар к концу года вернется к показателю в 72,5 рубля.

Если выборы выиграет Байден, и демократы возьмут большинство в Сенате, «ситуация в целом будет нормальная».

Плохой вариант для России — победа Байдена на выборах, а Сенат под контролем республиканцев. Тогда в США установится двоевластие, а «Россия может стать разменной монетой в политическом торге».

«Если будет двоевластие, то рынки могут рухнуть. У нас из-за этого все посыплется. Рубль посыплется», — заявил Голубовский.

Аналитик предположил, что доллар обновит пиковые значения 2016 года в 86 рублей, а затем в игру вступит Центробанк и «загасит панику».

Как сообщал «Рамблер», к 12.20 мск в четверг, 29 октября, курс евро достиг максимального значения с 21 января 2016 года и составил 93,40 рубля. Затем европейская валюта начала снижаться, и к 19.32 мск ее курс составлял 92,14 рубля.