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Рубль оказался в зависимости от Байдена 

Вероника Полынина 1 час назад
Рубль оказался в зависимости от Байдена
Фото: Рамблер
Резкое повышение курса доллара и евро связано с предвыборной ситуацией в США, заявил финансовый аналитик Дмитрий Голубовский порталу «360».

«Если посмотрите, с чего началась девальвация рубля, то она произошла за два дня. Она началась позавчера с открытия торгов в Америке. Там не согласовали пакеты помощи экономике. Это вопрос предвыборный. Борьба между демократами и республиканцами», — объяснил аналитик.

Вторая причина обвала рубля — усиление карантина в Европе из-за роста заболеваемости коронавирусом. Рубль пострадал, поскольку он является рисковым активом и чутко реагирует на геополитическую ситуацию.
По мнению эксперта, ситуация нормализуется, если на выборах победит Дональд Трамп, и республиканцы оставят Сенат под контролем. Голубовский считает, что в таком случае доллар к концу года вернется к показателю в 72,5 рубля.
Если выборы выиграет Байден, и демократы возьмут большинство в Сенате, «ситуация в целом будет нормальная».
Плохой вариант для России — победа Байдена на выборах, а Сенат под контролем республиканцев. Тогда в США установится двоевластие, а «Россия может стать разменной монетой в политическом торге».

«Если будет двоевластие, то рынки могут рухнуть. У нас из-за этого все посыплется. Рубль посыплется», — заявил Голубовский.

Аналитик предположил, что доллар обновит пиковые значения 2016 года в 86 рублей, а затем в игру вступит Центробанк и «загасит панику».
Как сообщал «Рамблер», к 12.20 мск в четверг, 29 октября, курс евро достиг максимального значения с 21 января 2016 года и составил 93,40 рубля. Затем европейская валюта начала снижаться, и к 19.32 мск ее курс составлял 92,14 рубля.
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Экономика , Дмитрий Голубовский , Дональд Трамп , Центральный банк России
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