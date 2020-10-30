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По экономике Европы нанесен новый удар 

Lenta.ru и ещё 2 1 час назад
По Европе нанесен новый удар
Фото: Reuters
Европа готовится к еще большему экономическому спаду, поскольку Германия и Франция вводят карантин, об этом пишет CNBC.
Новые меры по борьбе со второй волной коронавируса могут привести к росту безработицы, закрытию многих предприятий и даже к увеличению государственного долга, отмечает издание. Бизнес и домашние хозяйства потерпят крах, заявили аналитики High Frequency Economics.
Решение о введении ограничений нанесло новый удар по ресторанам, барам, кинотеатрам и розничным торговцам, многие из которых только начинали путь восстановления.

«Шок ужасен, особенно для малых и средних предприятий, которые закрываются в самое важное время года, перед праздниками», — отметил профессор экономики в бизнес-школе HEC Paris Томаш Михальски.

ВВП Франции значительно снизится в четвертом квартале, возможно, на 3-4 процента, предсказывают экономисты. Карантинные меры приведут также и к снижению ВВП Германии (не менее чем на 0,5 процента по сравнению с предыдущим кварталом). Больше всего пострадают сфера гостеприимства и культуры, говорят аналитики. Оборот ресторанного бизнеса в период с марта по август упал более чем на 40 процентов по сравнению с тем же периодом в прошлом году.
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель объявила о том, что власти страны вводят для населения новый жесткий карантин начиная со 2 ноября. В случае бездействия глава правительства предрекла коллапс германской системе здравоохранения. Среди новых ограничений — закрытие баров, ресторанов, театров и кинотеатров.
Карантин также вводитсяво всей Франции с 30 октября до 1 декабря. Будут закрыты общественные учреждения, университеты, ограничены частные собрания и митинги. При этом детсады, школы, колледжи и лицеи останутся открытыми, санитарные меры в них будут усилены.
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Экономика , Ангела Меркель
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