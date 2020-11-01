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Россия и Белоруссия снизили плату за роуминг для звонков между странами 

ТАСС 1 ноября 2020
Россия и Белоруссия снизили плату за роуминг
Фото: ТАСС
Снижение стоимости звонков, смс и интернет-трафика в роуминге с Белоруссией началось в воскресенье, 1 ноября, сообщили ТАСС в пресс-службе Минцифры РФ.
Россия и Белоруссия договорились о снижении с 1 ноября до конца 2020 года стоимости интерконнекта на территории Союзного государства с 30 центов до 1,5 цента за минуту. С нового года между странами планируется перейти на постоянное применение комфортных абонентских роуминговых тарифов, заявлял ранее вице-премьер РФ Алексей Оверчук.
В рамках тестового периода российские и белорусские операторы будут отрабатывать вопросы межоператорского взаимодействия, тестировать каналы связи, системы коммутации и биллинга для определения корректности прохождения и тарификации роумингового трафика.
30 октября "большая четверка" российских мобильных операторов сообщила о том, что с 1 ноября снизит тарифы на входящие и исходящие вызовы, смс и интернет в несколько раз.

"Мы несколько лет ведем работу по снижению стоимости пользования подвижной связью для потребителей, которые путешествуют из России в Белоруссию. И знаем, как абоненты ждут удешевления тарифов на звонки, смс и интернет-трафик. И министерство, и операторы получают большое количество сообщений от россиян, которые путешествуют и работают в Белоруссии, с просьбами снизить цены", — рассказал замглавы Минцифры РФ Олег Иванов, чьи слова приводит пресс-служба министерства.

О снижении тарифов объявили также и белорусские операторы, добавили в российском ведомстве.

Этапы отмены роуминга

Работа по отмене роуминга на территории Союзного государства ведется с 2017 года. В декабре 2019 года была утверждена дорожная карта по отмене роуминга, которая предусматривает три этапа.
На первом стороны должны снизить ставку международного интерконнекта в Белоруссии — то есть суммы, которую один оператор платит другому за каждую минуту разговора абонента вне своей сети. Предполагается, что ставка не должна превышать $0,015 за минуту (ранее — $0,3).
Затем стороны должны привести межоператорские роуминговые тарифы (плата между компаниями в тот момент, когда абонент находится в роуминге и использует "чужую" инфраструктуру для звонка) к уровню, сопоставимому со ставкой интерконнекта. Третий этап — формирование абонентских роуминговых тарифов.
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Комментарии 1
Экономика , Алексей Оверчук , Олег Иванов , ИТАР-ТАСС
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