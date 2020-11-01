Решена судьба доллара 

Глобальная пандемия приведет к переделу экономики и созданию нового мирового валютного порядка. Банкиры и чиновники превратят доллар и евро в цифровые валюты и смогут контролировать накопления граждан. Этому можно противопоставить только золото. Драгоценные металлы станут последней защитой граждан. Об этом пишет президент Биржи цветных металлов Стефан Глисон. Его цитирует «Свободная пресса»

«Если центральный банк США запустит цифровой доллар и выпишет каждому американцу виртуальный кошелек, то не удастся избежать декретов о неблагоприятной монетарной политике, иначе как полностью отказаться от фиатных валют», — считает Глисон.

При наличии цифровой валюты власти смогут устанавливать отрицательные процентные ставки по всем авуарам денежных единиц. Кроме того, прямые кредиты и дебеты будут заменены стимулирующими чеками и налогами. Любой ЦБ по сути станет сборщиком налогов и спонсором всех государственных операций.

Как только бумажные банкноты будут выведены из употребления, хранение наличных денег частными лицами больше не будет способом избежать отрицательных ставок.

Единственными выходами для спасения могут быть нестабильные альтернативные цифровые валюты (например, биткойны) или золото и серебро.

«В том новом мировом валютном порядке, когда электронные цифры, представляющие валюту, могут быть созданы из воздуха в неограниченных количествах, лучшим хеджированием является противоположное — материальное, дефицитное, неотслеживаемое богатство, удерживаемое за пределами финансовой сети», — считает Глисон.

Автор пишет, что золото не является варварским пережитком в 20 веке. Не случайно оно взлетело до исторического максимума в нынешнем сложнейшем для мировой экономики году.