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Кипр прекратил предоставлять гражданство в обмен на инвестиции 

Секрет Фирмы 20 часов назад
Россияне остались без «золотых паспортов»
Фото: Reuters
Выдача так называемых «золотых паспортов» на Кипре перестала действовать с 1 ноября 2020 года. Причиной стали многочисленные нарушения со стороны участников программы. О решении прекратить выдачу «золотых паспортов», то есть гражданства за инвестиции, власти Кипра сообщили ещё в середине октября.
Поводом закрыть программу стал скандал, связанный с нарушениями в её реализации. В сентябре 2020 года телеканал «Аль-Джазира» выяснил, что за годы существования инвестиционной программы Кипр выдал гражданство чиновникам и их семьям, а также людям, скрывающимся от правосудия.
Журналисты изучили около 2500 документов и заявили, что около 1000 из них касаются россиян. Журналист «Аль-Джазиры» выдал себя за гражданина Китая, якобы осуждённого у себя на родине за отмывание денег. Он связался с кипрскими юристами, агентами по недвижимости и даже спикером парламента, и все они подтвердили, что гражданство республики при наличии достаточного количества денег может получить даже человек с уголовной биографией. Из-за скандала c «золотыми паспортами» спикер кипрского парламента ушёл в отставку. А некоторые россияне бросились скупать квартиры, чья стоимость подходила под условия программы, чтобы успеть получить гражданство до закрытия процедуры выдачи «золотого паспорта».
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