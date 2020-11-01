Российскую нефтегазовую отрасль ждет нововведение

«Было решено разработать атлас мер государственной поддержки технологических проектов, а также доработать концепцию и «дорожную карту» по роботизации нефтегазовой отрасли и представить ее в правительство России в первом квартале 2021 г. Предварительный анализ показал, что в нефтегазовой промышленности и смежных отраслях к 2030 году спрос может превысить более 1 млн роботов», — передает сообщение Минэнерго ТАСС.