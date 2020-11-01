Ещё
Далее:
Читайте также:
Фильмы, после которых вы не уснете
Фильмы, после которых вы не уснете До самого утра ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
80.50
$
79.90
93.65
93.69
Прогноз
09.11 – 16.11
$
79.80
93.20
Индексы и котировки Brent
37.00
+0.19 Золото
1885.43
+0.05 РТС
1066.60
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
02.11
1.1629
–0.0141
19.10
1.1770
29.10
21.10
07.10

Названы сроки роботизации российской нефтегазовой отрасли 

Деловая газета «Взгляд» 17 часов назад
Российскую нефтегазовую отрасль ждет нововведение
Фото: ТАСС
Министерство энергетики России представит доработанную концепцию роботизации нефтегазовой отрасли. В 2030 году в индустрию может быть поставлено более 1 млн роботов, рассказали в ведомстве.

«Было решено разработать атлас мер государственной поддержки технологических проектов, а также доработать концепцию и «дорожную карту» по роботизации нефтегазовой отрасли и представить ее в правительство России в первом квартале 2021 г. Предварительный анализ показал, что в нефтегазовой промышленности и смежных отраслях к 2030 году спрос может превысить более 1 млн роботов», — передает сообщение Минэнерго ТАСС.

По словам заместитель министра энергетики Павел Сорокин отметил, что сейчас есть свыше 20 различных инструментов поддержки технологий, в том числе в сфере искусственного интеллекта. Также он подчеркнул, что цифровизация отрасли позволит снизить затраты на разведку и добычу на 10-15%, а сроки ввода объектов сократятся на 40%. При этом бюджет страны может получить более 700 млрд рублей в год, сообщил Сорокин.
Ранее президент России Владимир Путин заявило сокращении зависимости экономики страны от нефти и газа.
Видео дня. Повышение цен называют причиной возросшего спроса в магазинах
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Польская PGNiG подала новую заявку на снижение цены российского газа Польская PGNiG подала новую заявку на снижение цены российского газа Силуанов назвал условия использования средств ФНБ Силуанов назвал условия использования средств ФНБ Эксперт: России пора отказаться от «цифровых ножек Буша» Эксперт: России пора отказаться от «цифровых ножек Буша»
Комментарии 28
Экономика , Павел Сорокин , Владимир Путин , Правительство РФ , Минэнерго , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Получение выплат на жилье упростили в РФ
00:27
Получение выплат на жилье упростили в РФ
Недвижимость Личный счет
В России продлили льготную ипотеку
00:57
В России продлили льготную ипотеку
Недвижимость
Россияне копят наличку
00:35
Россияне копят наличку
Личный счет Рынки
В России вводятся новые правила получения пенсий
01:00
В России вводятся новые правила получения пенсий
Личный счет
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
В Россию начали массово завозить доллары
00:26
В Россию начали массово завозить доллары
Рынки
Девальвация неизбежна: решена судьба рубля
03:22
Девальвация неизбежна: решена судьба рубля
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение