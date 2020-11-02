Названа дефицитная профессия в 2021 году

По мнению экспертов, принявших участие в исследовании международной аудиторской компании PricewaterhouseCoopers (PwC), самой дефицитной профессией будущего 2021 года станет специализация по кибербезопасности.

Как пишет РБК со ссылкой на исследование, в течение следующего года почти половина и мировых, и российских компаний, намерена увеличить численность специалистов по направлению кибербезопасности.

При этом значительная часть компаний — 51% в мире и 42% российского бизнеса — хотят увеличивать штат своих сотрудников в сфере кибербезопасности.

Как прокомментировал результаты исследования партнер, руководитель практики по кибербезопасности и непрерывности бизнеса PwC в России Виталий Соколов , в условиях ситуации, созданной пандемией коронавируса по всему миру, большинство компаний и организаций пересмотрели и переосмыслили свои стратегии обеспечения кибербезопасности.

Почти все участники опроса — а именно 96% — заявили о готовности это сделать, добавил Соколов.

В свою очередь глава пресс-службы HeadHunter Александр Джабаров высказал мнение, что в сфере кибербезопасности сейчас наблюдается рост востребованности специалистов работодателями. Он отметил, что в 2018 году было открыто свыше 17 тысяч вакансий на платформе по поиску сотрудников, но с января по октябрь 2020 года таких вакансий было уже почти 30 тысяч. Так как конкуренция в этом направлении очень низкая, то при норме в пять-шесть претендентов на вакансию в целом, в кибербезопасности на вакансию приходится только один-два претендента. Это говорит об остром кадровом дефиците.