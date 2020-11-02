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Новак дал прогноз по пику добычи газа в России 

ИА Regnum и ещё 1 48 минут назад
Новак дал прогноз по пику добычи газа в России
Фото: РИА Новости
В ближайшее время Россия не достигнет пика добычи газа, поскольку мировой спрос на него будет расти в ближайшие десятилетия. Об этом в интервью The Guardian заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак.

«Мы не считаем, что достигнем пика добычи газа в ближайшее время, так как мировой спрос на газ будет продолжать расти в предстоящие десятилетия, несмотря на увеличение числа климатических целей», — сказал Новак.

По его словам, Россия намерена занять лидирующие позиции в производстве чистого водорода.
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Экономика , Александр Новак , Минэнерго , The Guardian
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