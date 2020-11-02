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Российские миллиардеры потеряли более $27,5 млрд 

Говорит Москва и ещё 3 20 часов назад
Российские миллиардеры потеряли более $27,5 млрд
Фото: Reuters
Он рассчитывается на основе цены акций, соотношения цены акции к прибыли на неё. В перечень 500 богатейших людей мира входят 24 россиянина.
Состояние одного из основных владельцев «Норникеля» Владимира Потанина сократилось на $3 млрд На втором месте находится основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин, его богатство снизилось на $456 млн Третье место занял основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов, его состояние уменьшилось на $1 млрд
На четвёртом месте совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон, на пятом — Алишер Усманов, на шестом — Роман Абрамович.
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