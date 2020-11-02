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Падающий рубль делает жителей России ещё беднее 

ИА Regnum 20 часов назад
Можно было бы говорить, что рубль падает в начале ноября бесконечно красиво, если бы это падение не делало каждого из жителей России еще беднее, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.
«Первый торговый день ноября на валютном рынке «красный» для рубля — и в паре с долларом, и в паре с евро «россиянин» обновил минимумы.
К середине дня доллар США торгуется по 80,45 руб. при дневном пике 80,95 руб. Евро стоит 93,65 руб. и обновляет максимумы почти пяти лет.
Сегодня, 2 ноября, резко просела в цене и нефть. Баррель Brent стоит $37,46 и отступает на фоне рыночных страхов по поводу провала спроса на энергоносители.
Кроме того, инвесторы повсеместно уходят в так называемые безопасные активы, снижая свои риски в преддверии президентских выборов в США.
На рынке слишком высок градус эмоций, но как только он пойдет на спад, курсы основных валют выровняются», — считает эксперт.
ИА Regnum: последние новости
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Экономика , Видео , Анна Бодрова , ИА REGNUM
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