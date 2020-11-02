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Газпром отреагировал на заявку Польши на снижение цены российского газа 

Деловая газета «Взгляд» 18 часов назад
Газпром ответил на требование Польши по газу
Фото: ТАСС
«Газпром экспорт» получил заявку польской PGNiG на пересмотр цены поставляемого в Польшу природного газа, такая возможность предусмотрена контрактом, сообщила российская компания.

«Газпром экспорт» подтверждает получение обращения польской компании ПГНиГ с требованием пересмотра с 1 ноября 2020 года цены по контракту на поставку газа», — приводит РИА «Новости» сообщение российской компании.

«В соответствии с условиями этого контракта любая из сторон при наличии обстоятельств, указанных в контракте, имеет право требовать пересмотра один раз в три года», — добавил «Газпром экспорт».

анее стало известно, что польская нефтегазовая компания PGNiG подала новую заявку на пересмотр цены поставляемого в республику Газпромом природного газа.
Напомним, в июне «Газпром экспорт» по решению Стокгольмского арбитража перечислил польской компании PGNiG 1,5 млрд долларов переплаты за поставленный в республику газ по трубопроводу «Ямал — Европа». PGNiG требовала пересмотреть стоимость поставок с 1 ноября 2014 года.
В апреле польский энергетический концерн PGNiG заявлял, что Газпром якобы не соблюдает контракт по поставкам российского газа по ямальскому контракту и не выполняет вердикт суда в Стокгольме. В марте PGNiG сообщала о выигрыше в Стокгольмском арбитражном суде спора с Газпромом о цене на газ — российскую компанию обязали вернуть польской 1,5 млрд долларов. Газета ВЗГЛЯД объясняла, зачем Газпрому нужен польский транзит.
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Комментарии 3
Экономика , Компании , Газпром , РИА Новости , Деловая газета "Взгляд"
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