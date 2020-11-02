В МВФ русской буквой описали экономическую ситуацию 

«Мне кажется важным отметить то, что данная рецессия не похожа ни на одну предыдущую рецессию. Она действительно очень странная. Это уникальная рецессия, и речь идет не только о ее масштабах. Вспоминая русский язык, стоит говорить не о буквах латинского алфавита, а какая-то Ш-образная должна быть кривая восстановления, если воспользоваться русскими буквами», — сказал Спилимберго.