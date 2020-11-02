В МВФ русской буквой описали экономическую ситуацию 

Траектория развития глобальной экономики после кризиса из-за COVID-19 будет ухабистой, поэтому для ее описания подойдут не латинские, а русские буквы, например, Ш, Ю или Я, считает заместитель директора исследовательского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Антонио Спилимберго.
Неравномерность, сложная структура баланса спроса и предложения, проблемы с платежеспособностью компаний и в каком-то смысле антропогенный характер рецессии — вот особенности текущей ситуации, сказал он на Международном биржевом форуме, передает РИА «Новости»
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«Мне кажется важным отметить то, что данная рецессия не похожа ни на одну предыдущую рецессию. Она действительно очень странная. Это уникальная рецессия, и речь идет не только о ее масштабах. Вспоминая русский язык, стоит говорить не о буквах латинского алфавита, а какая-то Ш-образная должна быть кривая восстановления, если воспользоваться русскими буквами», — сказал Спилимберго.
«Я бы искал, в какой форме будет кривая восстановления, в «дебрях» русского алфавита. Уверен, что это будет нелинейный график. Я думаю, нас ждут еще какие-то «американские горки» — взлеты и падения как минимум еще несколько месяцев — до того, как будет обнаружено нормальное лекарство», — добавил представитель МВФ.
«И еще раз говорю, я бы искал подходящую букву в русском алфавите: может быть Я, может быть Ю, Ш», — заключил он.
На прошлой неделе управляющий директор по рынкам Европы, Ближнего Востока и Африки и глобальным политическим исследованиям TS Lombard Кристофер Гранвилль предложил для описания траектории развития глобальной экономики после пандемии коронавируса использовать не обычно применяемые латинские буквы U или V, свидетельствующие об общем восстановлении показателей, а скорее К, поскольку что-то пойдет вверх, а что-то продолжит падать.
Ранее директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева процитировала
русскую классику, описывая мировой экономический кризис в связи с COVID-19.
В начале октября руководство МВФ предупредило, что в 2021 году госдолг развитых стран из-за коронавируса может вырасти
в среднем на 20% ВВП, для развивающихся стран этот показатель составит 10% ВВП, а для беднейших стран — 7% ВВП.
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