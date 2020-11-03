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Мишустин упростил порядок маркировки лекарств 

ТАСС 2 часа назад
Мишустин упростил порядок маркировки лекарств
Фото: ТАСС
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которым упрощается порядок работы с системой мониторинга движения лекарственных препаратов, сообщила во вторник пресс-служба правительства.

"Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, которое упрощает порядок работы с системой мониторинга движения лекарственных препаратов. Учитывая повышенный спрос на лекарства и эпидемиологическую ситуацию, упрощенный режим будет функционировать до полной готовности всех участников отрасли", — говорится в сообщении.

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