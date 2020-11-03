Рогозин рассказал о непростых отношениях с Минфином

Накануне Владимир Путин на совещании о ситуации в ракетно-космической отрасли потребовал доложить, почему до сих пор не утверждены программы разработки сверхтяжелой ракеты, проекта "Сфера" и развития системы ГЛОНАСС. Всеми этими проектами занимается "Роскосмос".

"Я не хотел бы сейчас усугублять свои и так очень непростые отношения с руководством Минфина, потому что вчера дискуссия тоже была довольно-таки жаркая. У них (Минфина — Прим. ред.) есть свои аргументы. Они считают, что надо работать лучше, мы считаем, что мы работаем хорошо", — сказал Рогозин в эфире шоу "Соловьев LIVE" на Youtube.

Источник в отрасли рассказал РИА Новости, что программы должны быть согласованы к 10 декабря.

Сам Рогозин в августе рассказывал, что до конца года на утверждение правительства внесут Единую госпрограмму космической деятельности России. В нее войдут упомянутые президентом проекты.

Указ о создании сверхтяжелой ракеты Владимир Путин подписал в начале 2018 года. Первый пуск намечен на 2028 год, стартовый комплекс планируется построить на космодроме Восточный.