Утром в среду январские фьючерсы на нефть Brent и WTI на лондонской бирже ICE выросли на 2,5% и 3,2% соответственно, несмотря на общую пандемическую тревожность. Но ждать дальнейшего стремительного роста нефтяных цен, скорее всего, не стоит — в российском Минэнерго считают, что восстановлению нефтяного рынка мешает множество факторов, в том числе — новые карантинные ограничения в Европе.

Множество различных неопределенностей не дает мировой экономике восстанавливаться значительными темпами, хотя нынешние пандемические ограничения в европейских странах оказались куда мягче, чем этой весной. Об этом рассказал глава российского Минэнерго Александр Новак на 7-м заседании Энергодиалога Россия-ОПЕК.

По словам министра, нынешняя экономическая ситуация мешает стремительному восстановлению мирового спроса на нефть — люди меньше перемещаются, многие уходят в «онлайн», а остановка некоторых производств привела к нарушению в цепочках поставок различных товаров.

Тем не менее, считает Александр Новак, Россия и страны ОПЕК успешно сотрудничают и обеспечивают стабильность на рынке нефти, и это открывает дальнейшие перспективы.

«Перед нами открываются новые перспективы для двустороннего сотрудничества, технологического взаимодействия, реализации совместных проектов по добыче, транспортировке и переработке углеводородов на территории участвующих государств и третьих стран», — заявил министр.

В целом с оценкой министра согласны в экспертном сообществе. На днях в беседе с «Газетой.Ru» заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов сказал, что несмотря на усиление ограничительных мер в ряде стран, в первую очередь — в Европе, такого падения спроса на нефть, как было весной, сейчас не наблюдается.

Однако это не означает, что в целом на рынке есть поводы для чрезмерного оптимизма. Эксперт пояснил, что проблема переизбытка нефти в мире до сих пор остается — значительные объемы нераспроданной нефти до все еще находятся в хранилищах (в первом полугодии запасы доходили до 1,5 млрд баррелей). И если спрос по всему миру снова начнет резко падать, ключевым игрокам на нефтяном рынке опять придется сокращать добычу.

Тем не менее, по словам Александра Фролова, для введения новых ограничений участники сделки ОПЕК+ и Россия должны увидеть какие-то долгосрочные риски для нефтяного рынка, а не кратковременные колебания котировок. И, вполне возможно, такая тенденция уже наметилась.

Еще в начале недели агентство Bloomberg сообщило, что в понедельник Александр Новак обсуждал отсрочку смягчения квот на добычу нефти до конца первого квартала этого года с главами нефтяных компаний России.

Напомним, что в мае участники соглашения договорились сократить добычу нефти на 9,7 млн баррелей в сутки на три месяца. Затем ограничение должно было постепенно сокращаться — до 7,7 млн бочек в день с августа и до конца года, а потом — до 5,8 млн баррелей. По всей видимости, речь шла о сохранении квоты на уровне 7,7 млн баррелей.

Именно с таким предложением выступил министр энергетики Алжира Абдельмаджид Аттар — во вторник он поддержал продление нынешней квоты на добычу нефти. Вполне возможно, что сегодняшний рост нефтяных котировок связан именно с этим — утром январские фьючерсы на Brent и WTI подорожали до $40,7 и $39,2 за баррель соответственно.

Если станет хуже

Тем не менее, есть вероятность, что в рамках соглашения идут разговоры о введении более жесткой квоты.

Об этом со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией пишет издание Wall Street Journal. По версии собеседников издания, Саудовская Аравия и другие члены ОПЕК уже обсуждают новые сокращения добычи нефти из-за роста заболеваемости коронавирусом на Западе и в европейских странах.

Собеседник «Газеты.Ru» из Института национальной энергетики Александр Фролов предположил, что если нынешняя динамика на рынках сохранится, возвращения к весенним квотам в рамках соглашения ОПЕК+ и России не случится, и на данный момент ничего не предвещает такого сценария.

Однако нефтетрейдеры на всякий случай уже подготовились к самому плохому сценарию. С понедельника, 2 ноября, Мосбиржа ввела механизм торговли нефтяными фьючерсами Brent при отрицательных ценах, а ранее подобная возможность открылась и для контрактов по американской WTI.

Дорабатывать торговые IT-системы пришлось после того, как в апреле за день до исполнения контрактов по WTI их цена на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) упала до минус $37,63 за баррель. Тогда же Мосбиржа перестала принимать заявки ниже $8,84 за баррель и отказалась проводить торги на следующий день, проведя расчеты по закрепившейся на NYMEX отрицательной цене. По оценкам различных брокеров из-за этого российские трейдеры потеряли около 1 млрд рублей.