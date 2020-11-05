Названы регионы России с высоким риском банкротства

Неподъёмный объём государственного долга стал главной причиной банкротства республики Ингушетия.

Об этом заявил директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов , сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на Ura.ru.

По его мнению, этот же фактор может послужить признанию финансово несостоятельными и других регионов Северного Кавказа, т.к. эти субъекты испытывают схожие трудности.

Так, например, в республике Мордовия госдолг превышает годовой объём собственных средств региона, отмечает Климанов. А в таких субъектах, как Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Чечня и Дагестан, нарастающими темпами увеличивается безработица. Это может ухудшить и без того высокодотационное положение дел в их экономиках.

При этом, по мнению специалиста, нет потенциала самостоятельного погашения задолженности и у Тывы и Алтая. Вместе с тем Климанов предположил, что в случае Ингушетии ей не помогли даже рекордные объёмы федеральной помощи из центра.

Напомним, что правительство признало регион банкротом. Теперь всё руководство финансами субъекта перешло в руки профильного российского министерства.