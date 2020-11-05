Названы регионы России с высоким риском банкротства

Неподъёмный объём государственного долга стал главной причиной банкротства республики Ингушетия.
Об этом заявил директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на Ura.ru.
По его мнению, этот же фактор может послужить признанию финансово несостоятельными и других регионов Северного Кавказа, т.к. эти субъекты испытывают схожие трудности.
Так, например, в республике Мордовия госдолг превышает годовой объём собственных средств региона, отмечает Климанов. А в таких субъектах, как Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Чечня и Дагестан, нарастающими темпами увеличивается безработица. Это может ухудшить и без того высокодотационное положение дел в их экономиках.
При этом, по мнению специалиста, нет потенциала самостоятельного погашения задолженности и у Тывы и Алтая. Вместе с тем Климанов предположил, что в случае Ингушетии ей не помогли даже рекордные объёмы федеральной помощи из центра.
Напомним, что правительство признало регион банкротом. Теперь всё руководство финансами субъекта перешло в руки профильного российского министерства.