Российская экономика не сможет выдержать второй локдаун, который был в начале пандемии коронавируса в стране. Такое заявление в разговоре с URA.RU сделал экономист, финансовый аналитик Виталий Калугин.

«Удар будет серьезный. К сожалению, наша экономика это выдержать не может. Поэтому его (карантин — прим.ред.) не объявляют. То есть понятно, что закрутится спираль убивания экономики. Может посыпаться все. И экономика, и банки, и безработица, и социальные волнения рядышком стоят», — объяснил Калугин.

Экономист отметил, что в первую очередь пострадает сфера услуг, а в ней работает много россиян, подчеркнул он.

«А люди, которые не получают деньги, они не несут их в магазин, не несут их в банки по кредитам. Соответственно кредитный кризис. А значит через полгода у банков начнутся проблемы, которые будут раскручиваться, как снежный ком. Все банки не упадут. Топ-20 выживут. Понятно, что у них есть поддержка в виде Центрального банка», — добавил Виталий Калугин.