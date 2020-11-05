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Экономист: Россия не выдержит второго карантина. «Посыплется все» 

Ura.Ru 3 часа назад
Российская экономика не сможет выдержать второй локдаун, который был в начале пандемии коронавируса в стране. Такое заявление в разговоре с URA.RU сделал экономист, финансовый аналитик Виталий Калугин.

«Удар будет серьезный. К сожалению, наша экономика это выдержать не может. Поэтому его (карантин — прим.ред.) не объявляют. То есть понятно, что закрутится спираль убивания экономики. Может посыпаться все. И экономика, и банки, и безработица, и социальные волнения рядышком стоят», — объяснил Калугин.

Экономист отметил, что в первую очередь пострадает сфера услуг, а в ней работает много россиян, подчеркнул он.

«А люди, которые не получают деньги, они не несут их в магазин, не несут их в банки по кредитам. Соответственно кредитный кризис. А значит через полгода у банков начнутся проблемы, которые будут раскручиваться, как снежный ком. Все банки не упадут. Топ-20 выживут. Понятно, что у них есть поддержка в виде Центрального банка», — добавил Виталий Калугин.

Собянин: ситуация с COVID в Москве ухудшилась
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в стране не планируется вводить тотальные карантинные меры из-за коронавируса. Он отметил, что власти понимают, как надо действовать, поэтому общенационального локдауна ждать не стоит, передает RNS.
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Экономика , Видео , Владимир Путин , Центральный банк России
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