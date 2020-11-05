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Россия поможет Белоруссии нефтью 

Артём Кульша 3 часа назад
Россия продаст Белоруссии месторождение нефти на своей территории. Об этом сообщается на официальном сайте президента Белоруссии.
Вчера, как сообщал «Рамблер», в пресс-службе администрации президента России рассказали, что Владимир Путин провел телефонный разговор с Александром Лукашенко. В ходе него президент Белоруссии поздравил российского коллегу и всех его сограждан с Днем народного единства.
Белоруссия расплатилась с Россией
Также Лукашенко и Путин подтвердили настрой на укрепление отношений между Россией и Белоруссией, высоко оценили сотрудничество в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, рассмотрели вопросы взаимодействия в торгово-экономической сфере, обсудили ситуацию в Белоруссии и конфликт в Нагорном Карабахе и условились о продолжении контактов на различных уровнях.
В свою очередь, пресс-служба Лукашенко сообщила, что во время этого разговора тот предложил Путину организовать производство вакцины от коронавирусной инфекции на территории Белоруссии, и российский лидер согласился. Также Лукашенко попросил Путина о приобретении месторождения нефти на территории России. Тот дал согласие и на это.
Кроме того, президенты обсудили военно-техническое сотрудничество, перевалку белорусских товаров из порта Усть-Луга, начало переговоров по поставкам нефти и газа в Белоруссию в 2021 году и завершение работ по включению первого энергоблока Белорусской атомной электростанции в энергосистему.
Комментарии 61
Экономика , Видео , Александр Лукашенко , Владимир Путин , Администрация Президента РФ
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