России предрекли повторение обвала 2014 года 

По мнению Голубовского, инфляция в России может подскочить до 11,36 процента, если демократы «возьмут» сенат и добьются введения жестких санкций против Москвы.

«Я думаю, что в случае санкций мы получим опять двузначную инфляцию, как в 2014 году, но это уже будет надолго», — подчеркнул эксперт.

Он предупредил, что одним «шоковым годом» Россия не обойдется и кризис станет перманентным, рубль серьезно обвалится, а доходы населения сократятся.

Как сообщал «Рамблер», ранее эксперт Альфа-банка Наталия Орлова заявила, что курс доллара может подскочить до 85 рублей, если на выборах президента США победит Байден.

При этом, по мнению Орловой, при нынешних ценах на нефть фундаментально обоснованный курс — 73-74 рублей за доллар. Она отметила, что в случае победы Трампа на выборах все риски «уйдут с повестки».