Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
78.00
$
78.14
91.70
91.95
Прогноз
02.11 – 09.11
$
76.64
88.70
Индексы и котировки Brent
40.98
+0.29 Золото
1917.89
–0.01 РТС
1108.15
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
05.11
1.1760
–0.0100
21.10
1.1861
02.11
25.10
11.10

Банк Англии сохранил учетную ставку на уровне 0,1% 

Прайм 2 часа назад
Банк Англии сохранил учетную ставку
Фото: Reuters
Банк Англии (британский центробанк) на заседании в четверг сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,1%, следует из пресс-релиза регулятора.
Он также увеличил объем выкупа активов с рынка до 875 миллиардов с 745 миллиардов фунтов стерлингов.
Видео дня. Цены на нефть на бирже продолжают расти
Прайм: последние новости
Путин оценил ситуацию с бедностью в России Путин оценил ситуацию с бедностью в России Новак обсудит с главами нефтяных компаний России сделку ОПЕК+ Новак обсудит с главами нефтяных компаний России сделку ОПЕК+ Макроэкономика: волатильность и неопределенность Макроэкономика: волатильность и неопределенность
Экономика
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
00:20
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
Экономика
Обвал начался: США решают судьбу рубля
03:22
Обвал начался: США решают судьбу рубля
Экономика
Кремль отреагировал на обвал рубля
00:43
Кремль отреагировал на обвал рубля
Рынки
Получение выплат на жилье упростили в РФ
00:27
Получение выплат на жилье упростили в РФ
Недвижимость Личный счет
В России продлили льготную ипотеку
00:57
В России продлили льготную ипотеку
Недвижимость
Россияне копят наличку
00:35
Россияне копят наличку
Личный счет Рынки
В России вводятся новые правила получения пенсий
01:00
В России вводятся новые правила получения пенсий
Личный счет
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение