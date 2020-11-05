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Банк Англии сохранил учетную ставку на уровне 0,1%
Прайм
2 часа назад
Фото:
Reuters
Комментарии
Все новости на карте
Банк Англии (британский центробанк) на заседании в четверг сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,1%, следует из пресс-релиза регулятора.
Он также увеличил объем выкупа активов с рынка до 875 миллиардов с 745 миллиардов фунтов стерлингов.
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