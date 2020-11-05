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У российских регионов нашли проблемы с госдолгом 

Lenta.ru и ещё 9 7 часов назад
У российских регионов нашли проблемы с госдолгом
Фото: РИА Новости
Счетная палата нашла у российских регионов проблемы с государственным долгом. Об этом говорится в отчете по итогам проведенной ведомством проверки.
По данным Счетной палаты, Мордовия и Псковская область не справляются с управлением госдолгом. Пока общий показатель регионального долга в 2017-2019 годах сокращался, эти регионы его нарастили. Как подсчитали в ведомстве, долг Мордовии увеличился на 27 процентов и достиг к началу 2020 года 51,1 миллиарда рублей. В Псковской области он вырос на 15 процентов, до 17 миллиардов рублей. Расходы на обслуживание госдолга в Мордовии увеличились с 2,2 миллиарда рублей в 2017 году до 2,5 миллиарда рублей в 2019-м. В Псковской области они остались примерно на одном уровне — около 1 миллиарда рублей.
В Счетной палате считают одной из причин роста уровня госдолга в двух регионах низкое качество бюджетного планирования. При планировании и во время исполнения бюджетов регионы закладывают нереалистичные доходы и источники финансирования дефицита. По некоторым статьям прогноз поступлений не был выполнен, а по отдельным статьям уровень исполнения остался на отметке от 0 до 1,7 процента плана. Из-за этого Мордовии и Псковской области понадобилось брать в долг через банки и федеральные кредиты.
Проверка также показала, что Мордовия и Псковская область не соблюдали положения Бюджетного кодекса. В 2017-2019 годах регионы превысили допустимый уровень дефицита бюджета, объемы госдолга и заимствований. Общая сумма нарушений бюджетного законодательства в Мордовии составила 4,6 миллиарда рублей, а в Псковской области — 1,5 миллиарда. В Счетной палате напомнили, что в настоящее время российское законодательство не предусматривает ответственность за нарушение требований Бюджетного кодекса. Однако ведомство направило в правительство предложение рассмотреть вопрос о введении такой ответственности. В Минфине заявили, что уже занимаются проблемой.
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Экономика , Счетная палата , Минфин
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