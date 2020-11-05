У российских регионов нашли проблемы с госдолгом 

Счетная палата нашла у российских регионов проблемы с государственным долгом. Об этом говорится в отчете по итогам проведенной ведомством проверки.

По данным Счетной палаты, Мордовия и Псковская область не справляются с управлением госдолгом. Пока общий показатель регионального долга в 2017-2019 годах сокращался, эти регионы его нарастили. Как подсчитали в ведомстве, долг Мордовии увеличился на 27 процентов и достиг к началу 2020 года 51,1 миллиарда рублей. В Псковской области он вырос на 15 процентов, до 17 миллиардов рублей. Расходы на обслуживание госдолга в Мордовии увеличились с 2,2 миллиарда рублей в 2017 году до 2,5 миллиарда рублей в 2019-м. В Псковской области они остались примерно на одном уровне — около 1 миллиарда рублей.

В Счетной палате считают одной из причин роста уровня госдолга в двух регионах низкое качество бюджетного планирования. При планировании и во время исполнения бюджетов регионы закладывают нереалистичные доходы и источники финансирования дефицита. По некоторым статьям прогноз поступлений не был выполнен, а по отдельным статьям уровень исполнения остался на отметке от 0 до 1,7 процента плана. Из-за этого Мордовии и Псковской области понадобилось брать в долг через банки и федеральные кредиты.