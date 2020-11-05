Курс доллара: возможен ли доллар по 74 

Миркин подчеркнул, что до разрешения ситуации с американскими выборами построить точный прогноз невозможно: такие моменты неопределенности используют спекулянты, устраивая серьезные колебания на рынках.

По его мнению, российская валюта сможет укрепиться до 74 рублей за доллар, так как не полностью зависит от внешних факторов. Вероятность такого укрепления Миркин оценил в 60-65 процентов.

Экономист Сергей Хестанов считает, что результаты выборов главы США не окажут серьезного влияния на Россию. Он подчеркнул, что американские президенты не могут принимать персональные решения, грозящие масштабными последствиями.

По мнению Хестанова, у демократов и республиканцев в ближайшее время будет примерно равное влияние.

Экономист подчеркнул, что российская экономика будет гораздо сильнее зависеть от ситуации с пандемией, чем от политической борьбы в США. Ситуацию в РФ будет определять динамика спроса на газ и нефть, заключил он.

Как сообщал «Рамблер», на торгах Мосбиржи 2 ноября доллар впервые с 30 марта достиг 80,76 рубля, а евро превысил 94 рубля. Однако 4 ноября на форекс-рынке российская валюта укреплялась.