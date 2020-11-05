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Курс доллара: возможен ли доллар по 74 

Мария Иванова 1 час назад
Курс доллара: возможен ли доллар по 74
Фото: ТАСС
Эксперт Института мировой экономики РАН Яков Миркин заявил, что курс доллара к концу года составит 74-76 рублей вне зависимости от того, кто одержит победу на выборах президента США. Об этом пишет «Российская газета».
Миркин подчеркнул, что до разрешения ситуации с американскими выборами построить точный прогноз невозможно: такие моменты неопределенности используют спекулянты, устраивая серьезные колебания на рынках.
По его мнению, российская валюта сможет укрепиться до 74 рублей за доллар, так как не полностью зависит от внешних факторов. Вероятность такого укрепления Миркин оценил в 60-65 процентов.
Экономист Сергей Хестанов считает, что результаты выборов главы США не окажут серьезного влияния на Россию. Он подчеркнул, что американские президенты не могут принимать персональные решения, грозящие масштабными последствиями.
По мнению Хестанова, у демократов и республиканцев в ближайшее время будет примерно равное влияние.
Экономист подчеркнул, что российская экономика будет гораздо сильнее зависеть от ситуации с пандемией, чем от политической борьбы в США. Ситуацию в РФ будет определять динамика спроса на газ и нефть, заключил он.
Как сообщал «Рамблер», на торгах Мосбиржи 2 ноября доллар впервые с 30 марта достиг 80,76 рубля, а евро превысил 94 рубля. Однако 4 ноября на форекс-рынке российская валюта укреплялась.
Аналитик Альфа-банка Наталия Орлова заявляла, что на фоне неразберихи с американскими выборами курс доллара может подскочить до 85 рублей.
Узнать курс доллара онлайн можно на «Рамблер/финансах».
Видео дня. Цены на нефть на бирже продолжают расти
Комментарии
Экономика , Сергей Хестанов , Наталия Орлова , Яков Миркин , Альфа-банк , ИМЭМО РАН , "Российская газета"
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