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ЕК: суммарный госдолг зоны евро впервые в истории превысит в 2020 году 100% ВВП 

ТАСС и ещё 5 8 часов назад
Госдолг зоны евро впервые превысит 100% ВВП
Фото: Reuters
Суммарный государственный долг 19 стран еврозоны впервые в истории превысит 100% суммарного ВВП сообщества в 2020 году из-за пандемии коронавируса и достигнет 101,7% ВВП. Об этом говорится в опубликованном в четверг осеннем экономическом прогнозе Еврокомиссии.
В 2021 и 2022 годах Еврокомиссия не ожидает снижения суммарного госдолга ниже 100% ВВП.
Рекордный госдолг в зоне евро в 207,1% ВВП демонстрирует Греция, которая так и не смогла улучшить свою кредитную ситуацию после мирового финансового кризиса 2008-2009 годов и кризиса суверенной задолженности зоны евро 2010-2011 годов.

Прогноз спада ВВП

ЕК несколько улучшила прогноз спада ВВП по 27 странам Евросоюза в 2020 году из-за пандемии коронавируса, который составит 7,4% по сравнению с 8,3% в промежуточном летнем прогнозе, однако снизила ожидания восстановления в 2021 году до 4,1% по сравнению с 5,8% в летнем прогнозе.
Аналогичная динамика наблюдается по 19 государствам зоны евро: ЕК улучшила прогноз по спаду ВВП в 2020 году до 7,8% против 8,7% летом, но ухудшила ожидания восстановления до 4,2% на 2021 год против 6,1% в летнем прогнозе.
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Комментарии
Экономика , ЕС , Еврокомиссия
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