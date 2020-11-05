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Мировой долларовой системе пришел конец 

Мария Иванова 5 часов назад
Экономист Михаил Хазин заявил, что крах долларовой системы уже произошел, поэтому сверхдержавам, к которым относится и Россия, предстоит разделить мир. Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала «Школа Здравого Смысла».
Ключевой темой, которая будет определять мир в ближайшие три года, Хазин назвал тему «новой Ялтинской конференции». По его мнению, финансовый глобализм побежден, так как у него больше нет ресурса, чтобы поддерживать мировую экономику.

«Произошла победа над мировым глобализмом и державы-победительницы имеют право разделить мир. Мировой долларовой системе пришел конец, и тем людям, которые были бенефициарами этой системы», — заявил он.

Хазин предположил, что в «новой Ялте» могут принять участие — США, Россия и Китая.
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Как сообщал «Рамблер», ранее Хазин заявил, что в 2021 году России грозит кризис, по масштабу сравнимый с кризисом 90-х.
Экономический спад Хазин связал с оттоком инвестиций и заявил, что из-за «господства либералов» в стране сложно делать рублевые инвестиции. Второй проблемой он назвал отсутствие иностранных инвестиций из-за санкций Запада.
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Экономика , Видео , Михаил Хазин
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