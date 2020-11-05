Оценены потери мировой экономики от кибератак

Ущерб мировой экономики от киберпреступности к 2030 году достигнет 90 триллионов долларов, сообщил в четверг во время онлайн-конференции в МИА "Россия сегодня" президент Всероссийской полицейской ассоциации Юрий Жданов

"Ущерб, который киберпреступность наносит мировой экономике, растет с каждым годом. По оценкам Всемирного экономического форума, к 2030 году совокупные потери мировой экономики от кибератак достигнут 90 триллионов долларов. Это сопоставимо с текущим размером мирового ВВП", — сказал Жданов.

По его словам, организация DDoS-атаки стоит в среднем 9 тысяч рублей в сутки, разработка нового вредоносного программного обеспечения — 20 тысяч рублей, фишинговая компания — 10 тысяч рублей.

"На данный момент около 1,5 миллиона человек совершили хотя бы одно преступное действие в интернете. К 2021 году число их увеличится до 2 миллионов", — добавил Жданов.

Он отметил, что в России также наблюдается тенденция к увеличению потерь от киберпреступлений. Так, по словам Жданова, за последние три года кибермошенники похитили 130 миллиардов рублей.