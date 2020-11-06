Миллионы человек потеряли работу во Вьетнаме

"В наибольшей степени последствия коронавирусного кризиса ощутила на себе сфера развлечений: пандемия затронула порядка 89% людей, занятых в этом секторе. Также пострадали свыше 82% работающих в сфере гостеприимства и более 80% сотрудников из транспортной отрасли и логистики", — со ссылкой на источник пишет ТАСС.