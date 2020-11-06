Ещё
Далее:
Читайте также:
Covid-19: все, что важно знать сегодня
Covid-19: все, что важно знать сегодня Узнать правду ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
77.40
$
77.49
91.41
91.60
Прогноз
09.11 – 16.11
$
78.78
92.49
Индексы и котировки Brent
39.89
–0.03 Золото
1940.88
+0.20 РТС
1108.15
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
06.11
1.1824
+0.0005
22.10
1.1819
03.11
26.10
12.10

Пандемия оставила во Вьетнаме миллионы человек без работы 

Российская Газета 1 час назад
Миллионы человек потеряли работу во Вьетнаме
Фото: Reuters
Почти 22 миллиона работников во Вьетнаме потеряли значительную часть своих доходов из-за пандемии. Со ссылкой на статистическое управление республики об этом сообщает портал VnExpress.

"В наибольшей степени последствия коронавирусного кризиса ощутила на себе сфера развлечений: пандемия затронула порядка 89% людей, занятых в этом секторе. Также пострадали свыше 82% работающих в сфере гостеприимства и более 80% сотрудников из транспортной отрасли и логистики", — со ссылкой на источник пишет ТАСС.

Согласно статистике, пандемия оставила без работы порядка 1,2 миллиона человек, а почти 22 миллиона работников (21,9 млн) столкнулись с резким сокращением объемов занятости и ощутимым падением размеров заработков.
На фоне распространения коронавируса Вьетнам с апреля прекратил экспорт рабочей силы за рубеж. Согласно утвержденному министерством плану на 2020 год, за границей должны быть трудоустроены не менее 130 тысяч вьетнамских граждан.
Видео дня. Цены на нефть на бирже продолжают расти
Российская Газета: последние новости
Минфин снизит продажи иностранной валюты в 2,5 раза Минфин снизит продажи иностранной валюты в 2,5 раза Михаил Мишустин расставил акценты на социально значимых задачах Михаил Мишустин расставил акценты на социально значимых задачах В Омской области ввели новые меры господдержки В Омской области ввели новые меры господдержки
Комментарии
Экономика , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
00:20
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
Экономика
Обвал начался: США решают судьбу рубля
03:22
Обвал начался: США решают судьбу рубля
Экономика
Кремль отреагировал на обвал рубля
00:43
Кремль отреагировал на обвал рубля
Рынки
Получение выплат на жилье упростили в РФ
00:27
Получение выплат на жилье упростили в РФ
Недвижимость Личный счет
В России продлили льготную ипотеку
00:57
В России продлили льготную ипотеку
Недвижимость
Россияне копят наличку
00:35
Россияне копят наличку
Личный счет Рынки
В России вводятся новые правила получения пенсий
01:00
В России вводятся новые правила получения пенсий
Личный счет
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение